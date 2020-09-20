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    Шестиразовий чемпіон світу опинився в глибокому нокауті на шостій секунді (відео)

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    До тями невдаху привели далеко не відразу - Шестиразовий чемпіон світу опинився в глибокому нокауті на шостій секунді (відео)
    До тями невдаху привели далеко не відразу
    Світлина із соцмереж

    Капітан Петчінді встановив новий рекорд промоушену

    У ніч на суботу, 19 вересня, в столиці Таїланду Банґкоку відбувся турнір з боїв змішаного стилю в рамках найсильнішого азіатського промоушену ONE Championship, що входить у топ-3 в світі.

    Поєдинок, в якому зустрілися два тайських бійці – Капітан Петчінді і шестиразовий чемпіон світу з муай-тай та кікбоксингу Петчтатонґ Петчферґус, закінчився вже на шостій секунді брутальним нокаутом. 27-річному Петчінді вистачило одного удару, щоб укласти суперника на ринг і встановити новий рекорд промоушену. При цьому поваленого бійця привели до тями з великими труднощами.

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    I’m the Capitan now @capitan.pyd #ANewBreed3

    Допис, поширений ONE Championship (@onechampionship)

    За даними сайту ONE FC, 27-річний триразовий чемпіон світу з муай-тай Петчінді провів на рингу 181 бій і здобув 141 перемогу. Його переможений суперник – ще досвідченіший (413 поєдинків, 356 виграшів).

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    муай-тай змішані єдиноборства
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