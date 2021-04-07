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    Колишній гравець «Шахтаря» порушив карантин і потрапив у ДТП

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    Луїс Адріано є одним з найкращих нападників в історії&nbsp;&laquo;Шахтаря&raquo; - Колишній гравець «Шахтаря» порушив карантин і потрапив у ДТП
    Луїс Адріано є одним з найкращих нападників в історії «Шахтаря»
    Фото з відкритих джерел

    Луїс Адріано буде покараний «Палмейрасом» за порушення дисципліни

    Колишній нападник «Шахтаря», який прославився забитим м’ячем у ворота «Норшелланда» з порушенням фейр-плей, продовжує дивувати в чемпіонаті Бразилії. 33-річний футболіст у своєму «інстаграме» повідомив, що заразився коронавірусом. 4 квітня команда проходила перевірку на інфекцію, і тест Луїса виявився позитивним. Адріано сказали ізолюватися в будинку, проте він порушив каратин, щоб відвезти матір до супермаркету. Бразилець планував залишитися в машині в масці, щоб знизити ризик зараження, проте потрапив в ДТП на виїзді з парковки – в автомобіль врізався велосипед. Під час інциденту ніхто не постраждав.

    «Так, мені не варто було залишати будинок. Я припустився помилки і визнаю це! Ми живемо у важкі часи, нам всім потрібно бути акуратними і поважати правила безпеки. Завжди можна знайти спосіб допомогти іншому. Головне – усвідомлювати свої помилки і вчитися на них», – написав Адріано.

    Форвард забив за «Шахтар» 77 голів, потім грав за «Мілан» і «Спартак», а нині перебуває на контракті в «Палмейрасі». В бразильському клубі вже повідомили, що на Адріано чекає покарання.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Луїс Адріано
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