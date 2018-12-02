«Челсі» погодив новий контракт зі своїм капітаном



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Сезар Аспілікуета Фото взяте з сайту isport.ua

Іспанець залишиться в Лондоні до 2022-го року

Лондонський «Челсі» погодив умови нового контракту зі своїм капітаном Сезаром Аспілікуетою.

За інформацією джерела, угода з 29-річним іспанцем буде розраховане як мінімум до 2022-го року, а його заробітна плата зросте з 120 тисяч фунтів на тиждень до 150.

У поточному сезоні Аспілікуета, провів 16 матчів у всіх турнірах, в яких віддав дві результативні передачі. Усього ж за лондонців він вже встиг зіграти в 297-и матчах, відзначившись вісьмома голами і 36-а ассистами.

Напередодні «Челсі» також підписав новий контракт з одним із лідерів команди - Нголо Канте.

Джерело: isport.ua