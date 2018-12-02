«Челсі» погодив новий контракт зі своїм капітаном
-
Розсилка
Сезар Аспілікуета
Фото взяте з сайту isport.ua
Іспанець залишиться в Лондоні до 2022-го року
Лондонський «Челсі» погодив умови нового контракту зі своїм капітаном Сезаром Аспілікуетою.
За інформацією джерела, угода з 29-річним іспанцем буде розраховане як мінімум до 2022-го року, а його заробітна плата зросте з 120 тисяч фунтів на тиждень до 150.
У поточному сезоні Аспілікуета, провів 16 матчів у всіх турнірах, в яких віддав дві результативні передачі. Усього ж за лондонців він вже встиг зіграти в 297-и матчах, відзначившись вісьмома голами і 36-а ассистами.
Напередодні «Челсі» також підписав новий контракт з одним із лідерів команди - Нголо Канте.
Джерело: isport.ua