«Челсі» отримав серйозне покарання за порушення правил Прем'єр-ліги

Англійський гранд не дотримався правил фінансової звітності та інших приписів

Лондонський «Челсі» покараний за порушення фінансових і кадрових правил англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт АПЛ.

Керівництво «Челсі» припустилося порушень у 2021-2022 роках. Ліга вела проти лондонців два провадження. Перше стосувалося фінансової звітності та інвестиції третіх сторін, а друге – за порушення правил розвитку молоді.

Передусім «сині» заплатять штраф у розмірі 10,75 млн фунтів. Також англійський гранд отримав заборону на реєстрацію нових футболістів на 1 рік (умовно) та дев'ятимісячний бан на підписання юних гравців до академії. Санкції вже набули чинності.

«Сині» співпрацювали з ревізорами та погодилися піти на угоду з АПЛ. Англійський гранд визнав провину, а також змирився з штрафами та обмеженнями. Окрім того, «Челсі» покриє видатки на проведення розслідування.

