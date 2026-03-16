«Челсі» отримав серйозне покарання за порушення правил Прем'єр-ліги

Антон Федорців
«Сині» заплатять чималий штраф
фото: Reuters

Англійський гранд не дотримався правил фінансової звітності та інших приписів

Лондонський «Челсі» покараний за порушення фінансових і кадрових правил англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт АПЛ.

Керівництво «Челсі» припустилося порушень у 2021-2022 роках. Ліга вела проти лондонців два провадження. Перше стосувалося фінансової звітності та інвестиції третіх сторін, а друге – за порушення правил розвитку молоді.

Передусім «сині» заплатять штраф у розмірі 10,75 млн фунтів. Також англійський гранд отримав заборону на реєстрацію нових футболістів на 1 рік (умовно) та дев'ятимісячний бан на підписання юних гравців до академії. Санкції вже набули чинності.

«Сині» співпрацювали з ревізорами та погодилися піти на угоду з АПЛ. Англійський гранд визнав провину, а також змирився з штрафами та обмеженнями. Окрім того, «Челсі» покриє видатки на проведення розслідування.

До слова, легенда лондонців Ешлі Коул розпочав самостійну тренерську кар'єру. Він очолив італійську «Чезену». Команда змагається в Серії B.

Нагадаємо, раніше «Челсі» продовжив контракт із капітаном команди Рісом Джеймсом. Оборонець підписав договір до літа 2032 року. Він потрапив до структури «синіх» у шестирічному віці.

