Чемпіон Італії готовий продовжити контракт рекордсмена чемпіонату України – інсайдер

Ветеран матиме два варіанти кар'єрного майбутнього

Міланський «Інтер» зацікавлений у пролонгації півзахисника Генріха Мхітаряна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Чинний контракт вірменина з «нерадзуррі» розрахований до літа. Італійський гранд прагне продовжити договір ще на рік. Позиція хавбека щодо потенційної пропозиції невідома.

Мхітарян раніше припускав завершення кар'єри після нинішнього сезону. Він або прийме пропозицію «Інтера», або повісить бутси на цвях. Перемовини з іншими клубами вірменин не вестиме.

У нинішній кампанії Мхітарян зіграв 36 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи та три результативні передачі. У лавах «нерадзуррі» досвідчений півзахисник проводить четвертий сезон.

Чим відомий Генріх Мхітарян

Екслідер збірної Вірменії зробив собі ім'я в Україні. У 2009-2010 рр. він захищав кольори донецького «Металурга», а потім відіграв 2,5 сезони за «Шахтар» із Донецька. У складі «гірників» Мхітарян став найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги сезону 2012/13. Тоді вірменин забив досі рекордні 25 м'ячів.

З чемпіонату України Мхітарян за 27,5 млн євро поїхав у дортмундську «Боруссію». Там він провів три сезони, а потім виступав за англійські клуби (МЮ, «Арсенал»), італійську «Рому». Перед кампанією 2022/23 приєднався до «Інтера». Був чемпіоном Вірменії, України та Італії, виграв інші трофеї.

Виступи Генріха Мхітаряна за збірну Вірменії

Півзахисник дебютував за національну команду ще в 2007 році. Востаннє він одягав футболку збірної у листопаді 2021 року.

За майже півтора десятиліття Мхітарян зіграв 95 матчів у національній команді, в яких оформив 32 голи. Хавбек став найкращим бомбардиром в історії збірної Вірменії та йде другим у списку гвардійців команди.

До слова, керманич «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Нагадаємо, «Інтер» поверне на батьківщину італійця з чемпіонату Англії. Воротар лондонського «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо повинен приєднатися до «нерадзуррі» влітку. На «Джузеппе Меацца» він стане основним голкіпером.