Титулований тренер виставив ультиматум чемпіону Італії минулого сезону

Фахівець підвищив ставки перед зустріччю з ексцентричним власником клубу

Антоніо Конте опинився на межі відходу з посади головного тренера італійського «Наполі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Il Mattino.

Керманич «партенопейців» налаштований покинути команду в міжсезоння, якщо клуб не погодиться на його умови. Зокрема, тренер прагне мати повну довіру в питанні спортивної складової. Алленаторе не готовий іти на компроміси, але водночас прагне залишитися на «Сан-Паоло».

Після останнього туру Конте матиме зустріч із президентом «Наполі» Ауреліо Де Лаурентісом. Керівництво клубу прагне серйозно перебудувати склад влітку та очікує від команди прогресу. Завданням на фінал сезону залишається вихід у Лігу чемпіонів, а в наступній кампанії – подолати основний раунд турніру.

За три тури до фінішу сезону «Наполі» йде другим у Серії A. Підопічні Конте набрали 70 очок. Їм достатньо набрати ще чотири пункти, щоб гарантовано потрапити до Ліги чемпіонів. Суперники в прийдешніх матчах – «Болонья», «Піза» та «Удінезе».

Конте очолив «Наполі» влітку 2024 року. З ним біля керма «партенопейці» виграли Скудетто в перший сезон і Суперкубок Італії – у другий. Натомість в Лізі чемпіонів 2025/26 неаполітанці не змогли здолати основний раунд, набравши вісім очок.

До слова, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

