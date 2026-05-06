Воротар збірної Бразилії узгодив контракт із грандом чемпіонату Італії – інсайдер

Антон Федорців
Антон Федорців
Аліссон зібрався повернутися в італійський чемпіонат
Досвідчений виконавець опинився на порозі повернення в Серію A

Голкіпер англійського «Ліверпуля» Аліссон Бекер близький до переходу в туринський «Ювентус». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Бразилець домовився про контракт зі «Старою синьйорою» на три роки. У складі «б'янконері» він зароблятиме орієнтовно 5 млн євро за сезон. Тепер «Юве» треба домовитися про трансфер із «Ліверпулем».

Аліссон провів на «Енфілді» вісім років. Англійський гранд наразі не визначився з майбутнім кіпера. Контракт бразильця з мерсисайдцями розрахований до літа 2027 року, тож прийдешнє міжсезоння – останній шанс отримати непогані відступні за воротаря.

У нинішньому сезоні Аліссон зіграв 34 поєдинки в усіх турнірах, у яких пропустив 36 м'ячів. «Сухими» ворота голкіпер зберіг у 13-ти матчах. У чемпіонаті Італії бразильський воротар провів один рік у столичній «Ромі».

До слова, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Нагадаємо, екстренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо став кандидатом у керманичі історичного гранда Серії A. Він претендуватиме на посаду алленаторе «Торіно». Фахівець конкуруватиме за місце з екстренером «биків» Іваном Юрічем.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК Ювентус Прем’єр-ліга ФК Ліверпуль Аліссон Бекер

