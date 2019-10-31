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    Чемпіон Європи відмовиться від російського спортивного громадянства заради виступу на Олімпіаді

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    Ільяс Бекбулатов&nbsp; - Чемпіон Європи відмовиться від російського спортивного громадянства заради виступу на Олімпіаді
    Ільяс Бекбулатов 
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    Борець вільного стилю Ільяс Бекбулатов виступатиме за Узбекистан

    Російський борець вільного стилю Ільяс Бекбулатов має намір змінити громадянство, аби мати можливість виступити на Олімпіаді-2020 у Токіо. Він виступатиме за команду Узбекистану.

    «Планую виступати за Узбекистан. Їхні представники звернулися до мене одразу після чемпіонату світу в Казахстані. Нещодавно остаточно все вирішилося. Моє рішення викликано бажанням виступати на Олімпіаді. Це вершина для будь-якого спортсмена», - передає слова Бекбулатова Р-Спорт.

    Бекбулатов – чемпіон Європи в категорії до 65кг 2017 року та срібний призер ЧЄ 2018 року. Російським спортсменам загрожує міжнародна ізоляція через повторні прояви систематичних порушень антидопінгових правил.  

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