Чемпіон Європи відмовиться від російського спортивного громадянства заради виступу на Олімпіаді



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Ільяс Бекбулатов Твіттер

Борець вільного стилю Ільяс Бекбулатов виступатиме за Узбекистан

Російський борець вільного стилю Ільяс Бекбулатов має намір змінити громадянство, аби мати можливість виступити на Олімпіаді-2020 у Токіо. Він виступатиме за команду Узбекистану.

«Планую виступати за Узбекистан. Їхні представники звернулися до мене одразу після чемпіонату світу в Казахстані. Нещодавно остаточно все вирішилося. Моє рішення викликано бажанням виступати на Олімпіаді. Це вершина для будь-якого спортсмена», - передає слова Бекбулатова Р-Спорт.

Бекбулатов – чемпіон Європи в категорії до 65кг 2017 року та срібний призер ЧЄ 2018 року. Російським спортсменам загрожує міжнародна ізоляція через повторні прояви систематичних порушень антидопінгових правил.

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