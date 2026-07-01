Чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Чепурний озвучив завдання на головні змагання року

Назар Чепурний: Завдання найвищі – перша сходинка п’єдесталу

Чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Назар Чепурний в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про цьогорічний сезон та озвучив свої цілі на головні змагання року – Чемпіонати Європи та світу.

«Початок цього сезону вийшов бадьорий. Гарна робота на етапах Кубка світу, перемоги, призові місця. Тому рік складається добре. Завдання на головні змагання сезону найвищі – перша сходинка п’єдесталу. Втім, як воно вийде подивимось.

Чи виступатиму у багатоборстві? Наразі не знаю. Це залежатиме від багатьох факторів. Зокрема, у якій формі підходитиму до турнірів», – розповів Чепурний.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики 2026 року відбудеться у Загребі (Хорватія) на арені Arena Zagreb 19–23 серпня . Вперше в історії турніру буде запроваджено призовий фонд, який становить 150 000 євро.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики 2026 року пройде з 17 по 25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди).

Нагадаємо, Назар Чепурний – найкращий спортсмен лютого 2026 року за версією НОК України. Цю нагороду він отримав, за перемогу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку, що проходив у німецькому місті Котбус. Найкращим тренером місяця став Геннадій Сартинський – особистий тренер Чепурного.

Також Назар Чепурний став переможцем загального заліку Кубка світу 2026 зі спортивної гімнастики в опорному стрибку. Українець взяв участь у 3 з 5 етапів Кубка світу сезону 2026 – на кожному з них Назар виборював медалі.

золото у Котбусі

золото у Баку

бронзу у Досі

Зазначимо, що це друга поспіль перемога гімнаста в підсумкових заліках: минулого року він став кращим на паралельних брусах, а цьогоріч – в опорному стрибку.