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Таїсія Онофрійчук вийшла до трьох фіналів Чемпіонату світу з художньої гімнастики 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Таїсія Онофрійчук вийшла до трьох фіналів Чемпіонату світу з художньої гімнастики 2026
Таїсія Онофрійчук є однією з найсильніших гімнасток світу
фото: НОК України

Українська гімнастка провела непросту кваліфікацію

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук за підсумками двох днів кваліфікації Чемпіонату світу виступить у фіналі особистого багатоборства, а також вправах з обручем та булавами. Про це повідомляє «Главком».

Важка кваліфікація для України

Початок світової першості вийшов для Таїсії Онофрійчук досить вдалим, адже почала вона його виступом зі своїм коронним обручем. Виконавши вже знайому вправу під Thriller Майкла Джексона, вона набрала 28,65 бала з чудовою оцінкою за артистизм у 8,2 бала, яка була однією з найкращих серед усіх учасниць. За підсумками двох днів лідерка української художньої гімнастики посіла сьоме місце попереднього етапу та увійшла до вісімки найкращих, яка змагатиметься за медалі світової першості в окремому фіналі. 

Однак далі в Онофрійчук почалися складнощі. Її найменш стабільним видом історично був м'яч, який цього сезону вона змінювала тричі. І з оновленою вправою вона зазнала низки невдач, загубивши предмет та набравши дуже невисокі 25,8 бала. Цей результат відкинув її з першої десятки за підсумками першого дня і збільшив тиск на українку. 

Але в другий день вона змогла почати так само тріумфально, як і в перший. Першим її виходом у четвер була програма з булавами під Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now), яку Таїсія Онофрійчук пройшла блискуче, оминувши грубих помилок. Хоча на одному з елементів їй не була зарахована складність через відсутність роботи з булавами, це не завадило їй набрати 28,25 бала та посісти восьме місце у цьому виді програми. Цим вона гарантувала собі фінал Чемпіонату світу та можливість виправити ті помарки, які були у кваліфікації. 

Після такого впевненого виступу здавалося, що Таїсія Онофрійчук зможе забрати ще один фінал у стрічці. Але підступний предмет (стрічка є найлегшим з чотирьох снарядів, тому помилитися з нею найпростіше) українці не вдався: оновлена програма під варіацію на Кармен не стала вдалим завершенням дня. Спершу Онофрійчук помилилася на одному з елементів, а потім втратила стрічку. Через це вона набрала лише 26,25 бала, які не дозволять їй захистити звання бронзової призерки Чемпіонки світу у вправах зі стрічкою. 

За сумою багатоборства через дві завалені вправи Онофрійчук посіла неочікувано низьке для себе 12-те місце. Вона виступить у фіналі багатоборства, де будуть розіграні перші три олімпійські ліцензії для призерок турніру, але з великим нюансом: Онофрійчук змагатиметься у слабшій групі (з 10 по 18 місце кваліфікації), а тому буде змушена після змагань чекати, поки її основні конкурентки виступлять у своєму запуску. 

Змагалася у кваліфікації й інша українка Поліна Каріка. Вона не змогла кваліфікуватися ані до топ-18 у багатоборстві, ані до фіналів в окремих видах. Найближчою вона була в обручі та м'ячі (17-те місце), а також в багатоборстві (23-тє місце). 

Фіналістки Чемпіонату світу 2026 

Багатоборство: Дар'я Варфоломеєв (Німеччина), Стіляна Ніколова (Болгарія), Марія Борисова (-), Софія Ільтєрякова (-), Софія Рафаеллі (Італія), Меган Чу (США), Аліна Гарнасько (-), Акмарал Єрекешева (Казахстан), Зілу Ван (Китай), Ці Ван (Китай), Рін Кіз (США), Таїсія Онофрійчук (Україна), Даніела Муніц (Ізраїль), Мейтал Мааян Сумкін (Ізраїль), Тара Драгаш (Італія), Барбара Домінгос (Бразилія)

Обруч: Софія Рафаеллі (Італія), Стіляна Ніколова (Болгарія), Даніела Муніц (Ізраїль), Дар'я Варфоломеєв (Німеччина), Тахміна Ікромова (Узбекистан), Марія Борисова (-), Таїсія Онофрійчук (Україна), Меган Чу (США)

М'яч: Дар'я Варфоломеєв (Німеччина), Софія Рафаеллі (Італія), Тара Драгаш (Італія), Марія Борисова (-), Аліна Гарнасько (-), Зілу Ван (Китай), Софія Ільтєрякова (-), Віра Туголукова (Кіпр)

Булави: Софія Ільтєрякова (-), Стіляна Ніколова (Болгарія), Марія Борисова (-), Акмарал Єрекешева (Казахстан), Ці Ван (Китай), Рін Кіз (США), Таїсія Онофрійчук (Україна)

Стрічка: Дар'я Варфоломеєв (Німеччина), Марія Борисова (-), Аліна Гарнасько (-), Акмарал Єрекешева (Казахстан), Стіляна Ніколова (Болгарія), Софія Ільтєрякова (-), Меган Чу (США), Ці Ван (Китай)

Розклад виступів за участю Таїсії Онофрійчук

14 липня, 17:00. Особисте багатоборство. Фінал. Перший запуск (10-18 місця кваліфікації)

16 липня, 13:10. Окремі фінали. Вправи з обручем

16 липня, 16:10. Окремі фінали. Вправи з булавами

Нагадаємо, що Онофрійчук зізналась, чи змінюватиме програму перед Чемпіонатом світу 2026

Теги: багатоборство Поліна Каріка Таїсія Онофрійчук чемпіонат Європи художня гімнастика

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