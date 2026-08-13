«Динамо» поступилося «Карабаху» у матчі-виїзді Ліги конференцій

Вирішальний гол у матчі забив українець Олексій Кащук

Київське «Динамо» з рахунком 0:2 поступилося азербайджанському «Карабаху» у матчі кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

«Карабах» активніше розпочав поєдинок і вже на перших хвилинах створив кілька небезпечних епізодів біля воріт Руслана Нещерета. На 12-й хвилині рахунок було відкрито: після невдалого удару Сілви м'яч відскочив до Муаддіба, який точно пробив у верхній кут. Надалі азербайджанська команда більше контролювала м'яч, хоча кияни поступово почали знаходити свої можливості.

Найкращий шанс «Динамо» у першому таймі мав Герреро – його удар із напівкола штрафного майданчика забрав голкіпер «Карабаха». Також пробивав Пономаренко, але після рикошету м'яч без проблем опинився в руках Зломислича.

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Після перерви кияни додали в атаці. Бражко міг скористатися помилкою суперника біля штрафного, однак переграти воротаря не зумів. Ще один перспективний момент виник у Пономаренка, який отримав передачу за спини захисникам, але не встиг швидко завершити атаку.

На 62-й хвилині «Динамо» навіть забило: Дубінчак відправив м'яч у ворота після розіграшу атаки, проте гол скасували через офсайд. А вже за шість хвилин «Карабах» подвоїв перевагу. Джафаргулієв виконав простріл із лівого флангу, а українець Олексій Кащук з близької відстані переправив м'яч у сітку. Відігратися «Динамо» не вдалося, і рахунок матчу був зафіксований на позначці 0:2 на користь «Карабаха». Через це українська команда завершує участь у єврокубках.

Ліга конференцій УЄФА 2026/2027. Третій раунд кваліфікації

Карабах – Динамо 2:0 (1:0)

Голи: Муаддіб (12), Кащук (69)

Нагадаємо, що у «Динамо» виникли кадрові проблеми перед грою з «Карабахом».