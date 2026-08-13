Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» поступилося «Карабаху» у матчі-виїзді Ліги конференцій

Реклама
Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» поступилося «Карабаху» у матчі-виїзді Ліги конференцій
«Динамо» за сумою двох матчів поступився учаснику плейоф минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів
фото: ФК «Динамо»

Вирішальний гол у матчі забив українець Олексій Кащук

Київське «Динамо» з рахунком 0:2 поступилося азербайджанському «Карабаху» у матчі кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

«Карабах» активніше розпочав поєдинок і вже на перших хвилинах створив кілька небезпечних епізодів біля воріт Руслана Нещерета. На 12-й хвилині рахунок було відкрито: після невдалого удару Сілви м'яч відскочив до Муаддіба, який точно пробив у верхній кут. Надалі азербайджанська команда більше контролювала м'яч, хоча кияни поступово почали знаходити свої можливості.

Найкращий шанс «Динамо» у першому таймі мав Герреро – його удар із напівкола штрафного майданчика забрав голкіпер «Карабаха». Також пробивав Пономаренко, але після рикошету м'яч без проблем опинився в руках Зломислича.

Реклама. 21+

Київське «Динамо» має амбітні плани із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Після перерви кияни додали в атаці. Бражко міг скористатися помилкою суперника біля штрафного, однак переграти воротаря не зумів. Ще один перспективний момент виник у Пономаренка, який отримав передачу за спини захисникам, але не встиг швидко завершити атаку.

На 62-й хвилині «Динамо» навіть забило: Дубінчак відправив м'яч у ворота після розіграшу атаки, проте гол скасували через офсайд. А вже за шість хвилин «Карабах» подвоїв перевагу. Джафаргулієв виконав простріл із лівого флангу, а українець Олексій Кащук з близької відстані переправив м'яч у сітку. Відігратися «Динамо» не вдалося, і рахунок матчу був зафіксований на позначці 0:2 на користь «Карабаха». Через це українська команда завершує участь у єврокубках. 

Ліга конференцій УЄФА 2026/2027. Третій раунд кваліфікації

Карабах – Динамо 2:0 (1:0)

  • Голи: Муаддіб (12), Кащук (69)

Нагадаємо, що у «Динамо» виникли кадрові проблеми перед грою з «Карабахом»

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: Олексій Кащук Ліга конференцій ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Карабах»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Візит «Сан-Паулу» до Болівії завершився скандалом
Болівійська поліція виявила 86 кг наркотиків у автобусі футбольного клубу «Сан-Паулу»
12 серпня, 12:43
За роки спільного життя Шевченко та Пазік стали батьками чотирьох синів
Андрій Шевченко зворушливо привітав дружину з днем народження
11 серпня, 21:29
Джон Стоунз у клубному музеї «нерадзуррі»
«Інтер» оголосив про перехід багаторазового чемпіона Англії
30 липня, 22:27
Олександр Сапутін готовий перебратися до чемпіонату Іспанії
Український воротар може перейти у знаменитий іспанський клуб – джерело
30 липня, 15:05
Житомирський клуб дебютує у єврокубкових турнірах
«Полісся» зіграло з «Копенгагеном» внічию у шаленому матчі кваліфікації Ліги конференцій Реклама
23 липня, 23:02
Ніко Вільямс віддає чемпіонську медаль своїй мамі
Хавбек збірної Іспанії Вільямс присвятив мамі перемогу на мундіалі та віддав їй свою медаль
21 липня, 08:20
Шакіра знову виконала свій хіт Dai Dai, який став гімном турніру
Перше в історії чемпіонатів світу музичне шоу по перерві: фоторепортаж події
20 липня, 01:34
Кіліан Мбаппе завершив ЧС-2026 з історичним досягненням
Мбаппе випередив Мессі у списку найкращих бомбардирів в історії Чемпіонатів світу
19 липня, 10:24
Хоссам Хасан може отримати покарання від ФІФА за критику суддівства на ЧС-2026
ФІФА покарає футболістів та тренерів за критику арбітрів під час Чемпіонату світу 2026
15 липня, 20:33

Новини

«Мілан» готує масштабну чистку: одразу вісім футболістів можуть залишити клуб
«Мілан» готує масштабну чистку: одразу вісім футболістів можуть залишити клуб
Зірковий футболіст «Реала» переніс рідкісну операцію
Зірковий футболіст «Реала» переніс рідкісну операцію
Костюк після поразки «Карабаху» заявив, що «Динамо» у другому таймі контролювало гру
Костюк після поразки «Карабаху» заявив, що «Динамо» у другому таймі контролювало гру
«Динамо» поступилося «Карабаху» у матчі-виїзді Ліги конференцій
«Динамо» поступилося «Карабаху» у матчі-виїзді Ліги конференцій
«Карабах» – «Динамо»: підсумок протистояння у кваліфікації Ліги конференцій
«Карабах» – «Динамо»: підсумок протистояння у кваліфікації Ліги конференцій
Одноклубник Миколенка погорів на ставках: яке покарання йому загрожує
Одноклубник Миколенка погорів на ставках: яке покарання йому загрожує

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2026
104K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
90K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
71K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Вчора, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
12 серпня, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну