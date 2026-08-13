«Мілан» готує масштабну чистку: одразу вісім футболістів можуть залишити клуб

Рубен Аморім планує позбутися від футболістів, які не входять в його схему гри

Новий головний тренер «Мілана» Рубен Аморім розпочав масштабну перебудову складу італійського гранда, окресливши на зустрічі з власником клубу Джеррі Кардінале футболістів, які не входять до його планів на новий сезон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Кого лишить за бортом Рубен Анорім?

Після першого місяця підготовки та не надто переконливих результатів у товариських матчах Аморім повідомив сімом представникам першої команди про необхідність пошуку нових клубів. До цього списку потрапили Фікайо Томорі, Крістофер Нкунку, Юссуф Фофана, Давід Одогу, Первіс Еступіньян, Сантьяго Хіменес та Філіппо Терраччано. Серед гравців, майбутнє яких залишається невизначеним, також Рафаель Леау. Його оточення вже вивчає потенційні варіанти продовження кар'єри, а серед зацікавлених клубів називають турецький «Галатасарай» та англійський «Лідс».

Найбільше конкретних пропозицій уже має Юссуф Фофана. Інтерес до французького півзахисника проявляють «Кристал Пелес», «Ноттінгем Форест» та іспанський «Вільярреал». Фікайо Томорі, своєю чергою, опинився у сфері інтересів «Ковентрі Сіті», який очолює колишній гравець «Челсі» Френк Лампард.

Причини чистки складу

Мотивацією масштабних кадрових змін стало бажання Рубена Аморіма повністю перебудувати команду під власну тактичну модель. Португалець традиційно віддає перевагу схемам із трьома центральними захисниками, зокрема варіантам 3-4-3 та 5-4-1.

«Це дуже великий виклик, який я прийняв, хоча після попереднього клубу обіцяв собі взяти менший проєкт. Можливо, тут завдання навіть складніше. Але я в «Мілані», щоб перемагати – якщо ти тренер цього клубу, ти повинен мати саме таку ментальність», – заявив Аморім.

Минулого сезону «Мілан» завершив чемпіонат Італії на п'ятій позиції під керівництвом Массіміліано Аллегрі та наступного сезону виступатиме в Лізі Європи. Найближчим випробуванням для Аморіма стане товариський матч у Вроцлаві проти його колишньої команди – «Манчестер Юнайтед».

Нагадаємо, що легендарний футболіст розповів, чому Гвардіола відмовився очолити збірну Італії.