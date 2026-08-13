Костюк після поразки «Карабаху» заявив, що «Динамо» у другому таймі контролювало гру

Костюк зазначив, що «Карабах» використав свої можливості, і це зіграло ключову роль

Головний тренер «Динамо» Ігор Костюк відповів на запитання представників ЗМІ після матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій на виїзді проти «Карабаха», який завершився перемогою азербайджанців з рахунком 2:0. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт київського клубу.

«Ви бачили: у другому таймі ми перехопили ініціативу, почали грати вище. Я вважаю, що створили три стовідсоткові моменти, у яких потрібно було забивати. Але гра не пробачає втрачених можливостей: там, де ми не забили, на жаль, пропустили. Загалом у другому таймі ми контролювали гру. Добре переходили з оборони в атаку, відбирали м’яч, швидко виходили вперед, створювали моменти. Але, на жаль, сьогодні нам не вистачило ані везіння, ані майстерності, щоб забити ці м’ячі. Ви бачили, які моменти ми мали», – сказав Костюк.

Він також зазначив, що «Карабах» використав свої можливості, і це зіграло ключову роль.

«У першому таймі ви бачили, що команда суперника грала агресивно, дуже щільно накривала. Тому ми не хотіли вступати в боротьбу й втрачати м’яч біля власного штрафного майданчика. Грали через Пономаренка, щоб він чіплявся за м’ячі та допомагав виходити з оборони.

У другій половині команда суперника дещо підсіла, і ми почали впевненіше контролювати м’яч. Після 25-ї–30-ї хвилини ми стали діяти впевненіше. Ще раз наголошу: суперник дуже щільно пресингував. На жаль, ми не завжди впевнено виходили з-під цього пресингу», – розповів Костюк.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.