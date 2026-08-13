Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк після поразки «Карабаху» заявив, що «Динамо» у другому таймі контролювало гру

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Костюк після поразки «Карабаху» заявив, що «Динамо» у другому таймі контролювало гру
Костюк: Гра не пробачає втрачених можливостей

Костюк зазначив, що «Карабах» використав свої можливості, і це зіграло ключову роль

Головний тренер «Динамо» Ігор Костюк відповів на запитання представників ЗМІ після матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій на виїзді проти «Карабаха», який завершився перемогою азербайджанців з рахунком 2:0. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт київського клубу.

«Ви бачили: у другому таймі ми перехопили ініціативу, почали грати вище. Я вважаю, що створили три стовідсоткові моменти, у яких потрібно було забивати. Але гра не пробачає втрачених можливостей: там, де ми не забили, на жаль, пропустили. Загалом у другому таймі ми контролювали гру. Добре переходили з оборони в атаку, відбирали м’яч, швидко виходили вперед, створювали моменти. Але, на жаль, сьогодні нам не вистачило ані везіння, ані майстерності, щоб забити ці м’ячі. Ви бачили, які моменти ми мали», – сказав Костюк.

Він також зазначив, що «Карабах» використав свої можливості, і це зіграло ключову роль.

«У першому таймі ви бачили, що команда суперника грала агресивно, дуже щільно накривала. Тому ми не хотіли вступати в боротьбу й втрачати м’яч біля власного штрафного майданчика. Грали через Пономаренка, щоб він чіплявся за м’ячі та допомагав виходити з оборони.

У другій половині команда суперника дещо підсіла, і ми почали впевненіше контролювати м’яч. Після 25-ї–30-ї хвилини ми стали діяти впевненіше. Ще раз наголошу: суперник дуже щільно пресингував. На жаль, ми не завжди впевнено виходили з-під цього пресингу», – розповів Костюк.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.

Теги: Ігор Костюк НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга конференцій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джуд Беллінгем стане популярнішим в Україні
Лідер «Реалу» вийшов у люди з охоронцем із тризубом на руці
5 серпня, 22:01
Угода з Google розрахована до 2029 року
Google став офіційним партнером клубу Забарного
4 серпня, 20:51
Віктор Осімген отримав новий кар'єрний варіант
«Тоттенгем» націлився на колишню зірку чемпіонату Італії – ЗМІ
2 серпня, 20:28
Очільники УЄФА і ФІФА розпочали гостру дискусію щодо майбутнього чемпіонатів світу
УЄФА підготувала альтернативний формат Чемпіонату світу на тлі конфлікту з ФІФА
31 липня, 16:32
«Карпати» презентували новачків та титульного партнера
Титульним партнером «Карпат» у новому сезоні буде Галицька бригада
28 липня, 18:50
Денні Велбек опинився на радарі «синіх»
«Челсі» знайшов несподіване підсилення в чемпіонаті Англії
27 липня, 16:26
Вінісіус Жуніор обиратиме між Мадридом і Лондоном
«Реал» запланував перемовини з лідером команди – ЗМІ
27 липня, 15:05
Арда Туран може залишити «Шахтар» і повернутися на батьківщину
Туран отримав пропозицію очолити збірну Туреччини – джерело
17 липня, 14:00
У прямому ефірі протистояння «Універсітатя Клуж» – «Динамо» транслюватимуть «Київстар ТБ» і «2+2»
«Універсітатя Клуж» – «Динамо»: де дивитися гру кваліфікації Ліги Європи
16 липня, 13:30

Новини

«Мілан» готує масштабну чистку: одразу вісім футболістів можуть залишити клуб
«Мілан» готує масштабну чистку: одразу вісім футболістів можуть залишити клуб
Зірковий футболіст «Реала» переніс рідкісну операцію
Зірковий футболіст «Реала» переніс рідкісну операцію
Костюк після поразки «Карабаху» заявив, що «Динамо» у другому таймі контролювало гру
Костюк після поразки «Карабаху» заявив, що «Динамо» у другому таймі контролювало гру
«Динамо» поступилося «Карабаху» у матчі-виїзді Ліги конференцій
«Динамо» поступилося «Карабаху» у матчі-виїзді Ліги конференцій
«Карабах» – «Динамо»: підсумок протистояння у кваліфікації Ліги конференцій
«Карабах» – «Динамо»: підсумок протистояння у кваліфікації Ліги конференцій
Одноклубник Миколенка погорів на ставках: яке покарання йому загрожує
Одноклубник Миколенка погорів на ставках: яке покарання йому загрожує

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2026
104K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
90K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
71K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Вчора, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
12 серпня, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua