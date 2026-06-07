Найтитулованіша гімнастка світу Байлз налякала своїми проблемами зі здоров'ям

Американська гімнастка пережила неприємний епізод на початку тижня

Легендарна американська гімнастка Сімона Байлз налякала шанувальників заявою, що ледве не померла через раптові проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє «Главком».

Раптова госпіталізація Байлз

29-річна Сімона Байлз, розповіла у своєму Інстаграмі, що на початку тижня пережила серйозну невідкладну медичну ситуацію, яка призвела до госпіталізації. Спортсменка назвала цей інцидент одним із найстрашніших досвідів у своєму житті.

Гімнастка опублікувала в соцмережі фотографію своєї руки з трьома лікарняними браслетами, а також скриншот монітора серцевого ритму. Поруч вона розмістила знімки букетів квітів і подякувала близькому колу людей, які відвідували її, підтримували та перевіряли її стан. «Зазвичай я не ділюся такими речами, оскільки в наш час дуже ціную приватність. Але те, що я ледве не помру на початку цього тижня, точно не входило до моїх планів. Це був один із найстрашніших, якщо не найстрашніший досвід у моєму житті», – зізналася Байлз.

Прикрий збіг обставин для гімнастки

Зірка спорту не стала розкривати конкретні деталі госпіталізації, а також не зазначила, де саме проходила лікування, проте пообіцяла пояснити все згодом. Наразі вона перебуває вдома й дотримується постільного режиму. За словами Байлз, ситуація стала ще більш лячною через те, що її чоловіка, гравця НФЛ Джонатана Оуенса, у цей момент не було поруч. Він перебував на тренуваннях своєї команди «Кольтс» в Індіанаполісі. Представники гімнастки наразі утримуються від додаткових коментарів.

Сімона Байлз є абсолютною рекордсменкою у своєму спорті, маючи в доробку 41 медаль Олімпійських ігор та Чемпіонатів світу, серед яких 11 олімпійських нагород (сім золотих) та 30 медалей світових першостей.

Нагадаємо, що 19-річна гімнастка жорстоко побила свого хлопця, який відмовився провести з нею час.