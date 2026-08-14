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Сікан забив яскравий гол за «Андерлехт» у кваліфікації Ліги Європи проти ПАОКа

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Сікан забив яскравий гол за «Андерлехт» у кваліфікації Ліги Європи проти ПАОКа
Данило Сікан мав важкий попередній сезон в «Андерлехті» через травми
фото: ФК «Андерлехт»

Українець перебуває у потужній бомбардирській формі

Український нападник бельгійського «Андерлехта» Данило Сікан відзначився черговим голом у кваліфікації Ліги Європи. Форвард забив у матчі-відповіді третього раунду проти грецького ПАОКа на стадіоні «Лотто-Парк», допомігши своїй команді вийти до наступного етапу турніру. Про це повідомляє «Главком».

Майстерний удар українця

Данило Сікан вийшов у стартовому складі «пурпурно-білих» і на 55-й хвилині продемонстрував індивідуальну майстерність. Українець отримав м'яч біля лівого краю штрафного майданчика та ефектним ударом закрутив його точно в дальню «дев'ятку», зробивши рахунок 3:1 на користь господарів.

Для 25-річного форварда цей гол став третім у поточному сезоні. Раніше Сікан забивав у обох матчах другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти шведського «Гаммарбю». Таким чином, українець відзначився вже у трьох матчах єврокубкової кваліфікації поспіль.

Для Сікана це особливо важливий старт після складного періоду, пов'язаного з травмою та операцією. Українець поступово повернув собі місце в основному складі «Андерлехта» і вже став одним із найрезультативніших футболістів команди на старті нового сезону.

Шлях Андерлехта у Лізі Європи

«Андерлехт» зрештою здобув перемогу над ПАОКом із рахунком 3:2. Перший матч у Салоніках також завершився на користь бельгійців з рахунком 1:0, тож за сумою двох зустрічей команда Сікана перемогла 4:2 та пробилася до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи.

Наступним суперником «Андерлехта» стане казахстанський «Кайрат». ПАОК, який перед цим вибив із турніру київське «Динамо», продовжить єврокубковий сезон у кваліфікації Ліги конференцій, де зіграє проти норвезького «Бранна».

Нагадаємо, що український футболіст відзначився хет-триком за «Жальгіріс» у феєричному матчі Ліги конференцій

Теги: Данило Сікан ФК «Андерлехт» НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи

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