Зірковий футболіст «Реала» переніс рідкісну операцію

У мережі хейтери насміхалися над зовнішністю бразильця, що могло спричинити бажання зробити операцію

Вінісіус Жуніор вирішив покращити свою зовнішність після світової першості 2026

26-річний вінгер «Реала» та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор уперше вийшов на поле за мадридський клуб з «новим» обличчям після процедури з гармонізації підборіддя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Радикальні зміни у собі

Як повідомляє бразильське видання TMC, після завершення виступів збірної Бразилії на Чемпіонаті світу 2026 та нетривалої відпустки в Європі разом із дівчиною Вірджинією Фонсекою футболіст повернувся на батьківщину. Там він відвідав дерматолога Алессандро Аларкао в Гоянії.

За інформацією джерела, Вінісіус пройшов контурну пластику підборіддя із застосуванням філерів. Процедура мала зробити нижню третину обличчя більш виразною та змінити контури підборіддя. Повідомляється, що рішення на процедуру футболіст міг ухвалити після хвилі насмішок щодо його зовнішності, яка виникла в соцмережах під час чемпіонату світу. Водночас сам Вінісіус публічно не коментував ані процедуру, ані причини її проведення.

Після появи футболіста на полі його оновлена зовнішність швидко стала предметом обговорень у соцмережах. Користувачі жартували, що Вінісіус тепер виглядає як власна версія, створена за допомогою штучного інтелекту. Особливо активно фанати обговорювали зміни в профілі бразильця та форму його підборіддя.

Як бразилець провів свій дебютний матч за Реал у передсезонні?

Для Вінісіуса це був перший матч у передсезонній підготовці «Реала». Бразилець розпочав матч проти «Депортіво» Ла-Корунья за Трофей Терези Еррери у стартовому складі. «Реал» здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0 завдяки голу Браїма Діаса. На 71-й хвилині новий головний тренер мадридців Жозе Моурінью замінив Вінісіуса, випустивши замість нього Хорхе Сестеро.

Уже найближчими тижнями Вінісіус має повернутися до повноцінних тренувань із командою та готуватися до старту нового сезону.

Нагадаємо, що лондонський «Арсенал» направив на адресу мадридців офіційну пропозицію щодо придбання Вінісіуса за €135 млн та €10 млн потенційних бонусів.