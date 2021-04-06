Світоліна не зіграє з Осакою. Японія оголосила заявку на тенісний матч в Україні

Збірна країни сонця, що сходить, вирішила не залучати до ігор у Чорномрську провідних спортсменок

В середині квітня збірна України зустрінеться з командою Японії за право пробитися до кваліфікації Фіналу Кубку Біллі Джин Кінг, який раніше називався Кубком Федерації. На відміну від нашої команди, суперниці найсильніших тенісисток не турбували. До Чорнлморська, де відбудуться ігри, не приїде друга ракетка світу Наомі Осака, а також 13-і в світі згідно парного рейтингу WTA Суко Аояма та Ена Сібахара.

До заявки збірної Японії увійшли: Юкі Найто (№169), Тіхіро Мурамацу (№225), Сіхо Акіта (№394), Хімарі Сато (№785). Усі вони вперше потрапили до збірної

Команди України представлятимуть захищатимуть Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катарина Завацька, Людмила Кіченок і Надія Кіченок. Через дискваліфікацію не зможе зіграти Даяна Ястремьска, а Лесі Цуренко і Катерина Бондаренко поступають іншим гравцям збірної в рейтингу.

Матч відбудеться у Чорноморську 16-17 квітня на грунтових кортах Elite Tennis Club. Планується, що ігри зможуть відвідати глядачі, але трибуни вони зможуть заповнити на 30 відсотків від загальної кількості місць.