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    Чемпіон світу з боксу попався на допінгу. Бій Мейвезера з Полом став головним

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    В першому поєдинку між Жаном Паскалем та Баде Джеком переміг канадець - Чемпіон світу з боксу попався на допінгу. Бій Мейвезера з Полом став головним
    В першому поєдинку між Жаном Паскалем та Баде Джеком переміг канадець
    Фото з відкритих джерел

    Поєдинок у напівважкій категорії між Паскалем та Джеком відмінили

    За тиждень, 6 червня, в Маямі легенда боксу Флойд Мейвезер битиметься з ютубером Логаном Полом. За ними мав відбутися поєдинок за титул WBA у напівважкій вазі між канадцем Жаном Паскалем (35-6-1, 20 КО) і Баду Джеком (23-3-3, 13 КО) з Швеції. Проте він не відбудеться, бо чемпіон попався на допінгу.

    В організмі боксера також були виявлені сліди відразу трьох заборонених препаратів. Тестування проводилося 14 і 17 травня.

    Джек написав у соціальних мережах: «Мій бій з Паскалем скасовується, бо він здав позитивний тест – в його організмі виявлено три заборонених препарати. Ми перед першим боєм підозрювали, що він на допінгу, а цього разу VADA все підтвердило. Проте, я все одно проведу бій 6 червня. Моя команда вже в пошуках заміни».

    Паскаль, імовірно, незабаром буде позбавлений титулу. Перший поєдинок між Паскалем і Джеком відбувся в грудні 2019 року. Тоді роздільним рішенням суддів переміг Паскаль.

    Тим часом промоутер Усика розповів про контракт з Джошуа і бій на «Уемблі».

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    Теги: бокс Жан Паскаль
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    Чемпіон світу з боксу попався на допінгу. Бій Мейвезера з Полом став головним