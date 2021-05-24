Команду Ломаченка звинуватили в придбані золота Олімпіади за гроші

Колишній боксер Сергій Городничев розповів про корупцію в боксі

Колишній боксер і тренер екс-чемпіона світу в надважкій вазі Володимира Кличка, розповів про корупцію на Олімпійських іграх.

«На Олімпіаді все вирішується. AIBA знає всіх лідерів, там уже розподілено, що скільки коштує. Наприклад, якщо ти в Україні боксуєш, то там є лідери. Їх же не 12 людей, а 3-4.

Вони боксують, виграють – до них претензій немає. А є ті, кого можна всунути, тому там вже «договорняки» є. Просто про це ніхто не говорить або бояться. Я нічого не боюся, вже перестав.

На Олімпіаді золота медаль, наприклад, для Саїтова коштувала $1 млн. Для Васі Ломаченко медаль в Пекіні коштувала $700 тисяч. Просто Вася цього не знає і тренери не знають. Це знають тільки (показує вгору - прим. «Трибуна»).

На Олімпіаду везуть гроші. Щодо Лондона я не знаю. Я знаю щодо Пекіна, що за Васю 100% завозили. Просто він цього не знає, ніхто не знає. Є певне коло.

У мене просто був витік інформації. Тоді в Федерації боксу України був інший президент», – сказав Городничев.

Василь Ломаченко наразі знаходиться в США, де готується до чергового боксерського поєдинку.

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