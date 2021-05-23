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    Ф’юрі увірвався в прямий етер і оголосив про бій з Вайлдером

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    Тайсон Ф'юрі обіцяє знищити Деонтея Вайлдера в перших раундах - Ф’юрі увірвався в прямий етер і оголосив про бій з Вайлдером
    Тайсон Ф'юрі обіцяє знищити Деонтея Вайлдера в перших раундах
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіон світу у надважкій вазі підписав угоду про третій поєдинок з американцем

    Британський боксер Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 22 КО), чемпіон WBC в хевівейте, увірвався в прямий етер шоу ESPN, щоб оголосити про підписаний контракт на третій бій з попереднім володарем цього поясу американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО).

    Бійці раніше зустрічалися двічі: в 2018 році звели бій внічию, на початку 2020 року Ф'юрі переміг достроково.

    Тим часом Усику дали десять днів на переговори з Джошуа. Українець навіть станцював з цього приводу (відео). Поєдинок між Олександром і Ентоні, ймовірно, пройде на лондонському «Уемблі».

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Ентоні Джошуа Діонтей Вайлдер
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    Ф’юрі увірвався в прямий етер і оголосив про бій з Вайлдером