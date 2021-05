Ф’юрі увірвався в прямий етер і оголосив про бій з Вайлдером

Британський боксер Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 22 КО), чемпіон WBC в хевівейте, увірвався в прямий етер шоу ESPN, щоб оголосити про підписаний контракт на третій бій з попереднім володарем цього поясу американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО).

.@Tyson_Fury really just crashed the desk.



He's gonna join the fellas soon with some news ...#RamirezTaylor LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/TLR0y4a058