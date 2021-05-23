Ф’юрі увірвався в прямий етер і оголосив про бій з Вайлдером

Чемпіон світу у надважкій вазі підписав угоду про третій поєдинок з американцем

Британський боксер Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 22 КО), чемпіон WBC в хевівейте, увірвався в прямий етер шоу ESPN, щоб оголосити про підписаний контракт на третій бій з попереднім володарем цього поясу американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО).

.@Tyson_Fury really just crashed the desk.



He's gonna join the fellas soon with some news ...#RamirezTaylor LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/TLR0y4a058 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 23, 2021

Бійці раніше зустрічалися двічі: в 2018 році звели бій внічию, на початку 2020 року Ф'юрі переміг достроково.

Тим часом Усику дали десять днів на переговори з Джошуа. Українець навіть станцював з цього приводу (відео). Поєдинок між Олександром і Ентоні, ймовірно, пройде на лондонському «Уемблі».