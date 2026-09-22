Збірна Угорщини втратила двох футболістів перед матчем проти України

Кадрові проблеми переслідують не лише тренерський штаб «синьо-жовтих»

Півзахисник Каллум Стайлз і нападник Роланд Шаллаї не допоможуть національній команді Угорщини на старті Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Угорської федерації футболу.

Замість них тренерський штаб викликав дует із чемпіонату Угорщини. У табір національної команди приїдуть вінгер «Академії Пушкаша» з Фельчута Жолт Надь і нападник столичного «Вашаша» Мілан Тот. Вони готуватимуться до чотирьох поєдинків турніру.

За плечима 33-річного Надя 38 поєдинків у збірній Угорщини, в яких він забив три м'ячі. Натомість Тот футболку національної команди раніше не одягав. Він має досвід виступів за угорську молодіжку (чотири матчі).

Збірна Угорщини змагатиметься в групі B2 Ліги націй. Зокрема, в прийдешню міжнародну паузу підопічні Марко Россі двічі зустрінуться з Україною (25 вересня та 5 жовтня). Також суперниками угорців будуть збірні Північної Ірландії (28 вересня) та Грузії (2 жовтня).

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

