Пішов з життя 35-річний бразильський боєць UFC

На турнірах UFC Насіменто провів 6 боїв, у яких здобув 4 перемоги при 2 поразках

Бригада медиків, яка прибула на місце трагедії, намагалася надати Насіменто допомогу, проте змушена була констатувати його смерть

Бразильський боєць ММА Аллан Насіменто помер на 35-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

«Аллан Насіменто був виявлений без ознак життя після того, як, мабуть, переніс серцевий напад уві сні», – йдеться у повідомленні UFC.

Зазначається, що бригада медиків, яка прибула на місце події, намагалася надати спортсмену допомогу, проте змушена була лише констатувати його смерть.

На турнірах UFC Насіменто провів 6 боїв, у яких здобув 4 перемоги при 2 поразках. Загалом, на рахунку Насіменто 22 перемоги та 7 поразок у змішаних єдиноборствах.

Нагадаємо, легендарний захисник «Мілана» та збірної Італії Франко Барезі пішов з життя у віці 66 років.

За інформацією ЗМІ, останніми роками Барезі боровся з важким захворюванням.

Барезі провів усю професійну кар’єру у складі «Мілана», зігравши 719 матчів – це рекорд клубу. Разом із «россонері» він шість разів ставав чемпіоном Італії, тричі вигравав Кубок європейських чемпіонів (Лігу чемпіонів), чотири рази завойовував Суперкубок Італії, а також перемагав у Міжконтинентальному кубку та Суперкубку УЄФА.

У складі збірної Італії Барезі провів 81 матч. У 1982 році він став чемпіоном світу, а згодом завоював срібні медалі чемпіонату світу 1994 року та бронзу світової першості 1990 року. З 2020 року легендарний футболіст обіймав посаду почесного віцепрезидента «Мілана».