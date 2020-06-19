Чемпіон України з хокею зіграє півфінальний раунд Континентального кубка в Італії



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З великою долею вірогідності, чемпіон України визначиться у протистоянні «Донбаса» і «Кременчука» Фото - Українська хокейна ліга

Стали відомі дати проведення і суперники української команди в майбутньому сезоні в найпрестижнішому європейському турнірі

Сьогодні, 19 червня, відбулася традиційна передсезонна зустріч представників клубів-учасників Континентального кубка IIHF. Цьогоріч вона проходила в форматі відеоконференції. На зустрічі був затверджений формат розіграшу Континентального Кубка в сезоні-2020/2021.

Згідно із затвердженим форматом, в Континентальному кубку-2020/2021 передбачається участь команд з 20-ти європейських країн, а перший кваліфікаційний раунд запланований на 16-18 жовтня.

Чемпіон України, який визначиться у вересні 2020 року (на титул претендують «Білий Барс», «Дніпро», «Донбас» і «Кременчук») стартує в турнірі з другого (групового) етапу в групі D – матчі цього раунду відбудуться з 13 по 15 листопада. У цій групі українська команда зіграє з клубами Великобританії («Шеффілд») та Італії («Асьяґо»), а також з командою, котра посіла друге місце в групі А кваліфікаційного етапу розіграшу. Другий раунд турніру в групі D проведе Італія.

На сьогодні, в групі А можуть зіграти представники Литви, Ісландії, Ізраїлю та Іспанії. Переможці чотирьох груп другого етапу розіграшу визначать володаря Континентального кубка в останньому, фінальному раунді, змагань, проведення якого передбачено з 8 по 10 січня 2021 року.

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