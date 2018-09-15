Чемпіонат Англії. П'яті перемоги «Ліверпуля» та «Челсі» й інші результати 5-го туру
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«Вотфорд» зазнав першої поразки у чемпіонаті
«Ліверпуль» і «Челсі» виграли свої матчі п’ятого туру англійської прем'єр-ліги сезону-2018/19.
Таким чином, два клуби вперше за 110 років здобули п'ять перемог у п'яти стартових турах у чемпіонаті Англії.
За всю історію чемпіонату подібне траплялося лише двічі – у сезонах-1905/06 і 1908/09, інформує OptaJoe.
Чемпіонат Англії з футболу
Матчі 5-го туру
«Тоттенгем» – «Ліверпуль» – 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Вейналдум (39), 0:2 – Фірміно (54), 1:2 – Ламела (90)
«Тоттенгем»: Ворм, Алдервейрелд, Роуз, Трипп'єр, Вертонген, Еріксен, Даєр (Ваньяма, 83), Лукас Моура, Вінкс (Сон Хин Мін, 73), Дембеле (Ламела, 60), Кейн.
«Ліверпуль»: Аліссон, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд (Матіп, 90), ван Дейк, Мілнер, Вейналдум, Кейта (Старрідж, 83), Мане, Салах, Фірміно (Гендерсон, 74).
«Челсі» – «Кардіфф» – 4:1 (2:1)
Голи: 0:1 – Бамба (16), 1:1 – Азар (37), 2:1 – Азар (44), 3:1 – Азар (80, пен), 4:1 – Вілліан (83)
«Челсі»: Аррісабалага, Давид Луїз, Алонсо, Аспілікуета, Рюдігер, Ковачич (Барклі, 50), Жоржиньо, Педро (Вілліан, 68), Канте, Азар (Дзаппакоста, 84), Жиру.
«Ньюкасл» – «Арсенал» – 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 – Джака (49), 0:2 – Езіл (58), 1:2 – Кларк (90)
«Арсенал»: Чех, Мустафі, Монреаль, Бельєрін, Папастатопулос, Джака, Ремзі (Велбек, 80), Гендузі (Торрейра, 46), Езіл, Обамеянг (Мхітарян, 69), Ляказетт.
«Вотфорд» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 – Лукаку (35), 0:2 – Смоллінг (38), 1:2 – Грей (65)
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллінг, Янг, Валенсія (Баї, 90), Лінделеф, Матич, Феллайні, Лінгард (Марсьяль, 71), Погба, Санчес (Мактоміні, 84), Лукаку.
Нагадаємо, «Манчестер Сіті» без допомоги Зінченка розгромив «Фулгем» у грі чемпіонату Англії.