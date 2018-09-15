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    Чемпіонат Англії. П'яті перемоги «Ліверпуля» та «Челсі» й інші результати 5-го туру

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    Фото взяте з twitter.com/OptaJoe - Чемпіонат Англії. П'яті перемоги «Ліверпуля» та «Челсі» й інші результати 5-го туру
    Фото взяте з twitter.com/OptaJoe

    «Вотфорд» зазнав першої поразки у чемпіонаті

    «Ліверпуль» і «Челсі» виграли свої матчі п’ятого туру англійської прем'єр-ліги сезону-2018/19.

    Таким чином, два клуби вперше за 110 років здобули п'ять перемог у п'яти стартових турах у чемпіонаті Англії.

    За всю історію чемпіонату подібне траплялося лише двічі – у сезонах-1905/06 і 1908/09, інформує OptaJoe.

    Чемпіонат Англії з футболу

    Матчі 5-го туру

    «Тоттенгем» – «Ліверпуль» – 1:2 (0:1)

    Голи: 0:1 – Вейналдум (39), 0:2 – Фірміно (54), 1:2 – Ламела (90)

    «Тоттенгем»: Ворм, Алдервейрелд, Роуз, Трипп'єр, Вертонген, Еріксен, Даєр (Ваньяма, 83), Лукас Моура, Вінкс (Сон Хин Мін, 73), Дембеле (Ламела, 60), Кейн.

    «Ліверпуль»: Аліссон, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд (Матіп, 90), ван Дейк, Мілнер, Вейналдум, Кейта (Старрідж, 83), Мане, Салах, Фірміно (Гендерсон, 74).

    «Челсі» – «Кардіфф» – 4:1 (2:1)

    Голи: 0:1 – Бамба (16), 1:1 – Азар (37), 2:1 – Азар (44), 3:1 – Азар (80, пен), 4:1 – Вілліан (83)

    «Челсі»: Аррісабалага, Давид Луїз, Алонсо, Аспілікуета, Рюдігер, Ковачич (Барклі, 50), Жоржиньо, Педро (Вілліан, 68), Канте, Азар (Дзаппакоста, 84), Жиру.

    «Ньюкасл» – «Арсенал» – 1:2 (0:0)

    Голи: 0:1 – Джака (49), 0:2 – Езіл (58), 1:2 – Кларк (90)

    «Арсенал»: Чех, Мустафі, Монреаль, Бельєрін, Папастатопулос, Джака, Ремзі (Велбек, 80), Гендузі (Торрейра, 46), Езіл, Обамеянг (Мхітарян, 69), Ляказетт.

    «Вотфорд» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2 (0:2)

    Голи: 0:1 – Лукаку (35), 0:2 – Смоллінг (38), 1:2 – Грей (65)

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллінг, Янг, Валенсія (Баї, 90), Лінделеф, Матич, Феллайні, Лінгард (Марсьяль, 71), Погба, Санчес (Мактоміні, 84), Лукаку.

    Нагадаємо, «Манчестер Сіті» без допомоги Зінченка розгромив «Фулгем» у грі чемпіонату Англії.

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