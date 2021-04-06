«Манчестер Сіті» здобув важку перемогу в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Гола Кевіна Де Брюйне для перемоги за сумою двох матчів може й не вистачити

«Місцяни» здолали дортмундську «Боруссію» на своєму полі

Тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола на тижні скаржився, що через щільний календар ФІФА й УЄФА вбивають футбол. Тому не від гарного життя він змушений чи не кожного матчу змінювати склад. Постійна ротація, між тим, поки що на результатах не відбивається. В першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів його команда перемогла дортмундську «Боруссію».

На лаві запасних «Манчестер Сіті» залишилися Стерлінг, Жезус, Зінченко, Агуеро. Гра була обережною з обох боків. Суперники намагалися впіймати один одного на помилці. І англійському клуб це вдалося першому. Блискавична контратака на 19-й хвилині зустрічі завершилася влучним ударом Кевіна Де Брюйне.

Невдовзі у ворота «Боруссії» був призначений пенальті, проте арбітр, передивившись відеоповтор, взяття воріт скасував.

На початку другого тайму швидка атака вдалася вже гостям. Партнери вивели на ударну позицію найкращого бомбардира турніру Ерлінга Голанда. Норвежець наче все робив правильно, а удар не вийшов і він програв дуель воротарю Едерсону.

Згодом міг збільшувати перевагу господарів Жезус, котрий вийшов на заміну. В цьому епізоді майстерність продемонстрував уже воротар «Боруссії» Хітц.

В кінці зустрічі суперники розбігалися. Цього разу Холанд проявив себе у якості асистента, а Ройс перетворив передачу в гол. Здавалося, буде нічия. Але вже в доданий арбітром час Фоден скористався передачею Гюндогана і приніс господарям перемогу - 2:1.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень у Дортмунді.