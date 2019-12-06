Чемпіонат Європи з плавання: Зевіна знов у фіналі, а Бухов – у півфіналі



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Цього року киянин Бухов став чемпіоном світуз плавання серед юніорів на дистанції 50 м вільним стилем

За нагороди континентальної першості сьогодні ввечері змагатимуться двоє українців

Третій день чемпіонату Європи з плавання на короткій воді, що проходить у Глазго, приніс ще два півфіналісти збірній України. На дистанції 50 м вільним стилем подолав кваліфікацію Владислав Бухов, з часом 21.57 сек, у цій же дисципліні 18-м в загальному заліку був Сергій Шевцов (21.60) який до півфіналу не проходить .

Дарина Зевіна, яка вчора ввечері стала четвертою в фіналі змагань на дистанції 200 м на спині, з другим результатом, 2:03.35, пройшла кваліфікацію на 200-метрівці цим же стилем, і сьогодні ввечері виступатиме у фіналі. Також вболіватимемо за Михайла Романчука, який боротиметься за медалі на дистанції 1500 м вільним стилем.

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Решті українських плавців після ранкової програми чемпіонату Європи похвалитися нічим. На 100 м брасом 36-й результат має Микита Коптєлов (1:00.61). 200 м комплексом з 43-м часом проплив Денис Кісіль (2:01.53).

Зевіна вийде на фінальний заплив о 19.23 за київським часом, а Романчук стартує о 20.36.