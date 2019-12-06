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    Дарина Зевіна трохи не дотягнула до медалі чемпіонату Європи

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    Востаннє вибороти медаль чемпіонату Європи Дарині вдавалося сім років тому - Дарина Зевіна трохи не дотягнула до медалі чемпіонату Європи
    Востаннє вибороти медаль чемпіонату Європи Дарині вдавалося сім років тому

    У фіналі 100-м на спині киянка була четвертою

    На чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді, що триває у Глазго, вчора виступила в фіналі перша представниця України. На дистанції 100 м на спині у жінок, Дарина Зевіна показала результат 56,94 секунди. До «бронзи», яку здобула британка Джорджія Девіс, не вистачило 0,21 секунди. Першою з результатом 55.71 фінішувала голландка Кіра Туссан, другий - росіянка Марія Каменєва.

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    Доречі, у порівнянні з півфінальним запливом, Зевіна поліпшила свій результат більше ніж на півсекунди. А сьогодні ввечері в фіналі чемпіонату Європи стартує інший українець – Михайло Романчук, який виступатиме на своїй коронній дистанції 1500 м вільним стилем. Тут шанси на медаль для України більше оптимістичні.

    плавання Михайло Романчук
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