Дарина Зевіна трохи не дотягнула до медалі чемпіонату Європи



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Востаннє вибороти медаль чемпіонату Європи Дарині вдавалося сім років тому

У фіналі 100-м на спині киянка була четвертою

На чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді, що триває у Глазго, вчора виступила в фіналі перша представниця України. На дистанції 100 м на спині у жінок, Дарина Зевіна показала результат 56,94 секунди. До «бронзи», яку здобула британка Джорджія Девіс, не вистачило 0,21 секунди. Першою з результатом 55.71 фінішувала голландка Кіра Туссан, другий - росіянка Марія Каменєва.

Доречі, у порівнянні з півфінальним запливом, Зевіна поліпшила свій результат більше ніж на півсекунди. А сьогодні ввечері в фіналі чемпіонату Європи стартує інший українець – Михайло Романчук, який виступатиме на своїй коронній дистанції 1500 м вільним стилем. Тут шанси на медаль для України більше оптимістичні.