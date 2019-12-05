Романчук з другого місця вийшов до фіналу чемпіонату Європи з плавання



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Басейн у Глазго щасливий для Михайлі - тут українцем були здобуті дві золоті і срібна медаль чемпіонатів Європи

Обігнати не вдалося лише принципового суперника Грегоріо Пальтріньєрі

У другий день чемпіонату Європи з плавання на короткій воді, що триває у Глазго, маємо другого фіналіста від України. Слідом за Дариною Зевіною, вийшов у вирішальний раунд континентальної першості титулований рівняний Михайло Романчук. У кваліфікації на дистанції 1500 м вільним стилем спортсмен впевнено виграв третій заплив в часом 14:21.58. У загальному заліку обійшов Михайла лише олімпійський чемпіон з Італії, Грегоріо Пальтріньєрі, результат якого 14:18.10.

Зазначимо, що принципове протистояння українця і італійця триває вже не перший рік. Нещодавно наш плавець зумів побити рекорд свого кривдника, під час Кубка Світу (Михайло показав новий кращий час, за історію саме цих змагань ). Враженнями від тієї події Романчук поділився напередодні з «Главкомом».

- Головним стимулом напередодні старту в Кубку світу було саме побиття рекорду змагань на дистанції 1500 метрів. Він належав олімпійському чемпіонові Ґреґоріо Пальтрінієрі з Італії, моєму принциповому суперникові. Оскільки тепер рекордсменом Кубка став я, то змагання можу вважати вдалими. Для мене було важливо перевершити Ґреґоріо, - розповів Михайло.

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Ще раз поміряються силами українець та італієць вже завтра, 6 грудня, коли у Глазго відбудуться фінальний заплив на дистанції 1500 м вільним стилем. А сьогодні ввечері вболіваємо в фіналі чемпіонату Європи за киянку Дарину Зевіну, яка буде боротися за медалі на дистанції 100 м брасом.

Додамо, що сьогодні в ранковій програмі чемпіонату Європи Микита Коптєлов був 27-м в кваліфікації на дистанції 200 м брасом (2:10.64).