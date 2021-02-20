Українки здобули «бронзу» в естафеті чемпіонату світу з біатлону
Це перша медаль для нашої збірної на чемпіонаті світу
У суботу, 20 лютого, в словенській Поклюці відбулася жіноча естафета в рамках чемпіонату світу-2021 з біатлону.
Українська команда у складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Дар’ї Блашко, Олени Підгрушної фінішувала третьою та здобули комплект бронзових нагород. Їх відставання від переможниці норвежок становило 9,2 с. У пасиві «жовто-блакитних» сім використаних додаткових патронів.
Варто відзначити, що на 0,4 с Україну обігнала збірна Німеччини у боротьбі за срібні нагороди.
Ця медаль стала першою в скарбничці української збірної у межах нинішнього чемпіонату.
Результати гонки:
- Норвегія (0+11) 1:10:39,0
- Німеччина (0+5) +8,8
- Україна (0+7) +9,2
- Білорусь (0+8) +28,8
- Швеція (0+9) +47,9
- Польща (0+6) +52,1
Українки третій рік поспіль стають бронзовими призерками чемпіонату світу. У 2019 році наші біатлоністки фінішували третіми у шведському Естерсунді й у 2020 році в італійському Антхольці українки також посіли третє місце.
Нагадаємо, 6 грудня 2020 року, норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф виграла гонку переслідування на другому етапі Кубка світу, котрий завершився в фінському Контіолахті.
Найкраща з українок Дарина Блашко з одним промахом піднялася з 18-го місця на 12-те. Переможниці українка програла хвилину, 46,7 секунди.
Як повідомлялося, 6 грудня 2020року, збірна Норвегії стала переможницею чоловічої естафети 4х7,5 км на другому етапі Кубка світу з біатлону, який відбувався в фінському Контіолахті.
Україна залишалася конкурентною на перших двох етапах, коли за неї бігли лідери – Артем Прима і Дмитро Підручний.