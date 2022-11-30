Чемпіонат світу в Катарі: визначилися сім учасників плей-оф

Збірні Франції, Бразилії та Португалії першими пробились у плей-оф Чемпіонату світу

29 листопада відбулися перші матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу з футболу у Катарі. За підсумками цього ігрового дня визначилися ще чотири збірні, які виступатимуть у 1/8 фіналу мундіалю. Про це повідомляє «Главком».

Збірна Нідерландів здобула впевнену перемогу в матчі з Катаром (2:0) і вийшла у плей-фф турніру з першого місця у групі «А». Сенегал кваліфікувався у наступну стадію Чемпіонату світу з другого місця, здолавши Еквадор (2:1).

З групи «В» у плей-оф з першого місця вийшла національна команда Англії, яка в заключному турі групового етапу розгромила Уельс (3:0). Збірна США виборола путівку до 1/8 фіналу турніру, здолавши Іран (1:0).

Нагадаємо, раніше в плей-оф Чемпіонату світу – 2022 відібралися збірні Франції, Бразилії та Португалії.

Чемпіонат світу – 2022 проходить з 20 листопада по 18 грудня в Катарі.

Нагадаємо, сім'ям гравців збірної Ірану погрожували тюремними ув’язненнями і тортурами, якщо футболісти не будуть «поводитися відповідно» перед матчем проти США.