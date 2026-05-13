Чемпіонат світу з футболу: США відмовили у візах п'ятьом футболістам збірної Іраку
Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці
США відмовили у видачі віз п'ятьом футболістам збірної Іраку з футболу, які мають взяти участь у чемпіонаті світу 2026 року. Про це член Іракської футбольної федерації Галеб аль-Замелі повідомив Shafaq News, інформує «Главком».
Зазначається, що візи не отримали Ібрагім Байєш, Моханад Алі, Заїд Тахсін, Хайдер Абдулкарім та Алі аль-Хамаді. Причини відмови невідомі.
Ірак звернувся до ФІФА для вирішення ситуації з візами.
Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.
Збірна Іраку має зіграти в групі з командами Франції, Сенегалу та Норвегії. Перші два матчі іракці мають провести в США, ще одну гру – у Канаді.
Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Коментарі — 0