Українська гонщиця завоювала срібло Чемпіонату світу з маунтенбайку

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Українська гонщиця завоювала срібло Чемпіонату світу з маунтенбайку
Марія Сухопалова є однією зі світових лідерок в елімінаторі
фото: UCI

Марія Сухопалова піднялася на п'єдестал у дисципліні «елімінатор»

Українська велогонщиця Марія Сухопалова успішно виступила на Чемпіонаті світу 2026 року з маунтенбайку в іспанській Барселоні, виборовши срібну нагороду в дисципліні кроскантрі елімінатор. Про це повідомляє «Главком»

Що таке елімінатор?

Цей формат змагань є справжнім випробуванням на витривалість та швидкість реакції, адже гонки проходять на коротких дистанціях від 500 до 1000 метрів і зазвичай тривають менше двох хвилин. Специфіка елімінатора полягає у вибуховій динаміці: після кваліфікаційного заїзду на час, який визначає посів учасників так, щоб лідери не перетиналися до вирішальної стадії, розпочинаються раунди на вибування. У кожному такому заїзді змагаються четверо гонщиків, з яких лише двоє найкращих проходять далі. Це вимагає від атлетів не лише фізичної сили, а й колосальної ментальної стійкості, адже будь-яка технічна дрібниця, як-от ланцюг, що зіскочив, невдалий маневр у повороті чи прокол колеса, може миттєво перекреслити шанси на перемогу.

Деталі успіху Сухопалової

Марія Сухопалова впевнено пройшла крізь сито відбіркових етапів, і у вирішальному фіналі поступилася лише італійці Гаї Тормені, випередивши бронзову призерку з Франції Марго Борреллі. Серед інших представників України Марія Шерстюк зупинилася на стадії чвертьфіналу, посівши підсумкове десяте місце, а Ольга Кучер не змогла подолати кваліфікаційний бар'єр. У чоловічій сітці Володимир Обухівський завершив боротьбу на стадії однієї восьмої фіналу. 

Маунтенбайк. Елімінатор. Чемпіонат світу

  1. Гая Тормена (Італія) – 2:11.08 хвилини
  2. Марія Сухопалова (Україна) +3,42 секунди
  3. Марго Борреллі (Франція) +8,96 секунди

Нагадаємо, що минулого року Сухопалова здобула срібло чемпіонату Європи з маунтенбайку

