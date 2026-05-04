Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Форвард «Шахтаря» зробив провокаційний допис після перемоги над «Динамо»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Форвард «Шахтаря» зробив провокаційний допис після перемоги над «Динамо»
Еліас опублікував сторіз із рахунком гри та підписом «Kiev has an owner» («Київ має господаря»)

Еліас відзначився скандальним вчинком

Форвард донецького «Шахтаря» Кауан Еліас після перемоги «гірників» над «Динамо» Київ у матчі 26-го туру Української Прем'єр-ліги зробив провокаційний допис в Instagram. Про це повідомляє «Главком».

20-річний бразилець опублікував сторіз із рахунком гри та підписом «Kiev has an owner» («Київ має господаря»).

Нагадаємо, під час гри 26 туру Української Прем'єр-ліги між «Динамо» та «Шахтарем» фанати обох команд зробили банери з закликом звільнити з полону легендарного фаната столичного клубу Володимира Ордена Яковенка

Фанати «Динамо» та «Шахтаря» зробили банери з гаслом «Свободу Ордену» українською та англійською мовами. Також ультрас «Шахтаря» запалили піротехніку, коли підняли банер на підтримку Володимира Яковенка.

Як повідомлялося, «Шахтар» оформив вольову перемогу над «Динамо» в Прем'єр-лізі.

На 13-й хвилині Пономаренко в центрі поля обікрав Назарину та миттєво пробив у напрямку воріт. М'яч перелетів Різника, який вийшов до лінії штрафного, та опинився в сітці.

Відігралися підопічні Арди Турана на початку другої половини. Обах забіг за спину Караваєву на лівому фланзі атаки та прострілив у центр штрафного на Траоре. А от буркінієць відкинув під удар Феррейрі, який з рикошетом від оборонця пробив Нещерета.

«Гірники» продовжили контролювати перебіг подій. Дальнім ударом пильність голкіпера «Динамо» перевірив Тобіас. А от на 68-й хвилині старань воротаря «біло-синіх» забракло – він парирував удар Матвієнка, та з добиванням Траоре вже не впорався.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Кривбас» та СК «Полтава» не виявили переможця
Шість голів та дві тривоги. Як пройшов поєдинок між «Кривбасом» та «Полтавою»
1 травня, 19:32
Гріліш відновлюється після важкої травми, через яку достроково завершив сезон
Зірковий футболіст збірної Англії опинився у курйозній ситуації після відпочинку в барі
28 квiтня, 22:33
Жуніор Крупі йде слідами Антуана Семеньйо
«Манчестер Сіті» зібрався переманити нового бомбардира «Борнмута» – інсайдер
27 квiтня, 15:23
Бабукар Фаал зацікавив відомий клуб
Середняк чемпіонату Італії звернув увагу на бомбардира з Прем'єр-ліги – ЗМІ
25 квiтня, 16:59
Ліам Росеньор протримався на посаді тренера лондонців 104 дні
Новий антирекорд. «Челсі» звільнив головного тренера
22 квiтня, 22:10
Віктор Циганков залишив слід у літописі «червоно-білих»
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29
Сантамарія з 1957 по 1966 рік був гравцем «Реала»
Пішов з життя легендарний ексгравець «Реала»
15 квiтня, 11:01
Востаннє мадридський клуб програвав німецькому колективу вдома 25 років тому
Незавершений камбек. Хто переміг у першому матчі 1/4 фіналу між «Реалом» і «Баварією» Реклама
8 квiтня, 00:15
Україна забила Естонії 10 голів у двох поєдинках
Збірна України з пляжного футболу здобула дві перемоги над Естонією
6 квiтня, 11:51

Новини

Неймар побився із сином свого попередника в збірній Бразилії через «неповагу»
Неймар побився із сином свого попередника в збірній Бразилії через «неповагу»
Стали відомі усі учасники 1/4 фіналу Кубка Стенлі
Стали відомі усі учасники 1/4 фіналу Кубка Стенлі
Тренер-чемпіон Італії повторив два досягнення Моурінью
Тренер-чемпіон Італії повторив два досягнення Моурінью
Визначились усі пари другого раунду плейоф НБА
Визначились усі пари другого раунду плейоф НБА
Форвард «Шахтаря» зробив провокаційний допис після перемоги над «Динамо»
Форвард «Шахтаря» зробив провокаційний допис після перемоги над «Динамо»
Ультрас «Динамо» та «Шахтаря» зробили банери з закликом звільнити з полону легендарного фаната
Ультрас «Динамо» та «Шахтаря» зробили банери з закликом звільнити з полону легендарного фаната

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua