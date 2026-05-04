Форвард «Шахтаря» зробив провокаційний допис після перемоги над «Динамо»

Еліас відзначився скандальним вчинком

Форвард донецького «Шахтаря» Кауан Еліас після перемоги «гірників» над «Динамо» Київ у матчі 26-го туру Української Прем'єр-ліги зробив провокаційний допис в Instagram. Про це повідомляє «Главком».

20-річний бразилець опублікував сторіз із рахунком гри та підписом «Kiev has an owner» («Київ має господаря»).

Нагадаємо, під час гри 26 туру Української Прем'єр-ліги між «Динамо» та «Шахтарем» фанати обох команд зробили банери з закликом звільнити з полону легендарного фаната столичного клубу Володимира Ордена Яковенка.

Фанати «Динамо» та «Шахтаря» зробили банери з гаслом «Свободу Ордену» українською та англійською мовами. Також ультрас «Шахтаря» запалили піротехніку, коли підняли банер на підтримку Володимира Яковенка.

Як повідомлялося, «Шахтар» оформив вольову перемогу над «Динамо» в Прем'єр-лізі.

На 13-й хвилині Пономаренко в центрі поля обікрав Назарину та миттєво пробив у напрямку воріт. М'яч перелетів Різника, який вийшов до лінії штрафного, та опинився в сітці.

Відігралися підопічні Арди Турана на початку другої половини. Обах забіг за спину Караваєву на лівому фланзі атаки та прострілив у центр штрафного на Траоре. А от буркінієць відкинув під удар Феррейрі, який з рикошетом від оборонця пробив Нещерета.

«Гірники» продовжили контролювати перебіг подій. Дальнім ударом пильність голкіпера «Динамо» перевірив Тобіас. А от на 68-й хвилині старань воротаря «біло-синіх» забракло – він парирував удар Матвієнка, та з добиванням Траоре вже не впорався.