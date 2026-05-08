«Шахтар» програв «Кристал Пелес» у другому матчі півфіналу Ліги конференцій

«Гірники» на виїзді не втримали нічию проти англійського клубу

Сьогодні, 7 травня 2026 року, лондонський «Крістал Пелас» зустрівся з донецьким «Шахтарем» у межах 1/2 фіналу Ліги конференцій 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Як повідомлялося в анонсі до матчу, після очного матчу команди провели поєдинки у своїх чемпіонатах. «Кристал Пелес» без шансів програв «Борнмуту» (0:3), причому Гласнер виставив майже основний склад, а заміни стосувалися переважно гравців, які виходили проти «Шахтаря».

Натомість «Шахтар» виграв центральний матч туру УПЛ, здолавши «Динамо» (2:1). Голами відзначилися Феррейра та Траоре. Порівняно з грою проти «Пелас» Туран змінив дев’ятьох футболістів у старті, а незмінними залишилися лише Різник і Матвієнко.

Хід гри

Хоча українська команда і дотримувалася логічної стратегії пресингувати свого суперника від свого початку, результативність українського клубу була низькою. За перші десять хвилин гірники створили низку напівмоментів, але жоден з них не становив особливої загрози. Натомість вже на 10-й хвилині підопічні Арди Турана пропустили вперше, хоча гол потім був скасований VAR. На цьому пресинг не зупинявся, адже за володіннями «Шахтар» мав одразу 70%. Проте 25-й хвилині «Кристал Пелес» усе ж повів у рахунку, коли після удару Вортона та прострілу Муньйоса м’яч рикошетом від Педро Енріке опинився у воротах.

Після пропущеного м’яча «Шахтар» активізувався та зрівняв рахунок на 34-й хвилині: Егіналду після передачі Педро Енріке прийняв м’яч у штрафному та точно пробив у ближній кут. Наприкінці тайму англійська команда мала ще кілька нагод: Матета на 35-й хвилині пробив поруч зі стійкою, а вже у компенсований час влучив у каркас воріт. Через це команди пішли на перерву за нічийного рахунку 1:1.

На старті другого тайму «Кристал Пелас» швидко повернув собі перевагу. За хвилину після невдалої дії від гравця української команди Сарр замкнув простріл Мітчелла та зробив рахунок 2:1. Після цього господарі діяли агресивніше, активно пресингували та створювали тиск біля воріт «Шахтаря», тоді як українська команда намагалася відповісти контролем м’яча та дальніми ударами.

У другій половині тайму гірники провели кілька замін і частіше шукали свої шанси через навіси та удари здалеку. Найнебезпечніший момент у «Крістал Пелас» виник на 77-й хвилині, коли Странн-Ларсен не зміг переграти Різника з гострого кута. У «Шахтаря» свої нагоди мали Матвієнко та Траоре, однак їхні удари виявилися неточними. У підсумку англійський клуб утримав мінімальну перевагу та довів матч до перемоги з рахунком 2:1.

Ліга конференцій. Півфінал. Другий матч

«Кристал Пелес» – «Шахтар» 2:1 (за сумою матчів 5:2)

Голи: Педро Енріке (автогол, 25), Сарр (52) – Егіналду (34)

