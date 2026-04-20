Суперкомп'ютер оновив шанси «Ман Сіті» на титул англійської Премєр-ліги після перемоги над «Арсеналом»

Святослав Василик
«Ман Сіті» святкує перемогу над «Арсеналом»
фото: AP

Шанси «канонірів» зменшились

«Арсенал» залишається фаворитом англійської Прем’єр-ліги за версією суперкомп'ютера Opta, незважаючи на поразку в ключовому матчі чемпіонату від «Манчестер Сіті». Про це повідомляє «Главком».

Хто фаворит чемпіонських перегонів в Англії

У центральному матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» вдома обіграв «Арсенал» (2:1). Після цього поєдинку суперкомп'ютер Opta оновив шанси обох команд на чемпіонський титул в цьому сезоні.

До гри на чемпіонство «Арсенала» давали 85.2%, а на «Манчестер Сіті» – 14.8%. Після поразки «канонірів» їхні шанси впали до 73.0%, а шанси «містян» зросли до 27.0%.

Турнірне становище команд

Після 33-го туру «Арсенал» залишається лідером турнірної таблиці. В активі команди Мікеля Артети 70 очок.

Натомість «Манчестер Сіті» набрав 67 пунктів. Підопічні Хосепа Гвардіоли також мають матч у запасі. За рівності очок титул відійде команді з кращою різницею забитих і пропущених м'ячів.

Календар «Манчестер Сіті» до кінця сезону 2025/26

На «містян» чекають шість поєдинків. На виїзді «Манчестер Сіті» зустрінеться з «Бернлі» (22 квітня), ліверпульським «Евертоном» (4 травня) та «Борнмутом» (17 травня). Натомість вдома команда Гвардіоли протистоятиме «Брентфорду» (9 травня), лондонському «Крістал Пелас» (дата визначається) та бірмінгемській «Астон Віллі» (24 травня).

Календар «Арсенала» до кінця сезону 2025/26

«Каноніри» зіграють п'ять матчів. Удома «Арсенал» прийме «Ньюкасл» (25 квітня), столичний «Фулгем» (2 травня) та «Бернлі» (17 травня). Зате на виїзді лондонці протистоятимуть сусідам із «Вест Гема» (10 травня) і «Крістал Пелас» (24 травня).

Нагадаємо, «Арсенал» є головними фаворитом Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta, який оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 38,7%.

Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta

  1. «Арсенал» – 38,7%
  2. «Баварія» – 33,8%
  3. ПСЖ – 19,58%
  4. «Атлетіко» – 7.92%
Читайте також

Неймар «підсів» на покер у мережі
Неймар грав у покер 24 години впродовж вихідних і пропустив матч «Сантоса»
24 березня, 10:14
«Криваво-золоті» відхилили пропозицію зі столиці
Конкурент ПСЖ відмовився переносити матч заради Ліги чемпіонів
24 березня, 19:15
Неймар вирішив перейти в економ-режим
Неймар склав особливий графік матчів заради участі в Чемпіонаті світу 2026
29 березня, 15:52
Рафаел Геррейру не залишиться у Мюнхені на новий сезон
«Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016
30 березня, 18:59
Родніна розкритикувала рівень російського футболу
Депутатка Думи заявила, що «футбол у Росії – журба»
2 квiтня, 20:01
Фінал Кубка України відбудеться на «Арені Львів» – джерело
Визначився стадіон, на якому пройде фінал Кубка України з футболу – ЗМІ
14 квiтня, 19:20
У Лізі чемпіонів настає пора вирішальних матчів
Визначились усі півфіналісти Ліги чемпіонів: хто з ким гратиме
16 квiтня, 10:28
Нове правило офсайдів запропонував відомий тренер Арсен Венгер
У Канаді відбувся перший випадок взяття воріт за новим правилом офсайду
Вчора, 17:53
На Росію може очікувати гра з доволі оригінальним суперником
Збірна Росії з футболу домовилася про товариську гру з однією з найбідніших країн світу
Сьогодні, 15:41

Новини

У Парагваї фанати зірвали поєдинок «Суперкласіко»
У Парагваї фанати зірвали поєдинок «Суперкласіко»
«Шахтар» переміг «Полісся» у центральному матчі туру УПЛ
«Шахтар» переміг «Полісся» у центральному матчі туру УПЛ
Суперкомп'ютер оновив шанси «Ман Сіті» на титул англійської Премєр-ліги після перемоги над «Арсеналом»
Суперкомп'ютер оновив шанси «Ман Сіті» на титул англійської Премєр-ліги після перемоги над «Арсеналом»
ФСБшники, які труїли Навального, причетні до допінгового скандалу? Коментар агенції WADA
ФСБшники, які труїли Навального, причетні до допінгового скандалу? Коментар агенції WADA
Українка Конотоп виборола три золоті медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики
Українка Конотоп виборола три золоті медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики
«Мушу його застерегти». Насібов оцінив потенціал нової зірки збірної України
«Мушу його застерегти». Насібов оцінив потенціал нової зірки збірної України

Новини

«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
