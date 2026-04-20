Суперкомп'ютер оновив шанси «Ман Сіті» на титул англійської Премєр-ліги після перемоги над «Арсеналом»

Шанси «канонірів» зменшились

«Арсенал» залишається фаворитом англійської Прем’єр-ліги за версією суперкомп'ютера Opta, незважаючи на поразку в ключовому матчі чемпіонату від «Манчестер Сіті». Про це повідомляє «Главком».

Хто фаворит чемпіонських перегонів в Англії

У центральному матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» вдома обіграв «Арсенал» (2:1). Після цього поєдинку суперкомп'ютер Opta оновив шанси обох команд на чемпіонський титул в цьому сезоні.

До гри на чемпіонство «Арсенала» давали 85.2%, а на «Манчестер Сіті» – 14.8%. Після поразки «канонірів» їхні шанси впали до 73.0%, а шанси «містян» зросли до 27.0%.

Турнірне становище команд

Після 33-го туру «Арсенал» залишається лідером турнірної таблиці. В активі команди Мікеля Артети 70 очок.

Натомість «Манчестер Сіті» набрав 67 пунктів. Підопічні Хосепа Гвардіоли також мають матч у запасі. За рівності очок титул відійде команді з кращою різницею забитих і пропущених м'ячів.

Календар «Манчестер Сіті» до кінця сезону 2025/26

На «містян» чекають шість поєдинків. На виїзді «Манчестер Сіті» зустрінеться з «Бернлі» (22 квітня), ліверпульським «Евертоном» (4 травня) та «Борнмутом» (17 травня). Натомість вдома команда Гвардіоли протистоятиме «Брентфорду» (9 травня), лондонському «Крістал Пелас» (дата визначається) та бірмінгемській «Астон Віллі» (24 травня).

Календар «Арсенала» до кінця сезону 2025/26

«Каноніри» зіграють п'ять матчів. Удома «Арсенал» прийме «Ньюкасл» (25 квітня), столичний «Фулгем» (2 травня) та «Бернлі» (17 травня). Зате на виїзді лондонці протистоятимуть сусідам із «Вест Гема» (10 травня) і «Крістал Пелас» (24 травня).

Нагадаємо, «Арсенал» є головними фаворитом Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta, який оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 38,7%.

Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta