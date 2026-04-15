Жіноча збірна України з футболу поступилася Ісландії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Жіноча збірна України з футболу поступилася Ісландії
Збірна Україна зазнала трьох поразок у трьох турах групового етапу

Наступний поєдинок наша збірна зіграє 18 квітня 2026 року проти Іспанії

У третьому турі відбірного турніру Чемпіонату світу з футболу серед жінок збірна України у виїзному матчі, що проходив у Рейк’явіку, поступилася ісландкам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Відбір Чемпіонату світу серед жінок. Група А3

Ісландія – Україна 1:0 (0:0)

  • Гол: Йоханнсдоттір (47).

Англія – Іспанія 1:0

Збірна Україна зазнала трьох поразок у трьох турах групового етапу.

Наступний поєдинок наша збірна зіграє 18 квітня 2026 року проти Іспанії.

Нагадаємо, 21 та 22 квітня 2026 року відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубка України

Цього сезону в розіграші Кубка України взяли участь 68 команд, серед яких 21 – аматорська.

На стадії 1/2 фіналу виступлять переможці чвертьфіналів: представники УПЛ – «Динамо» і «Металіст 1925» та представники першої ліги – «Буковина» і «Чернігів».

Кубок України. 1/2 фіналу

21 квітня 2026 року

  • «Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ). Тернопіль. Стадіон ім. Р. Шухевича. 18:00

22 квітня 2026 року

  • «Металіст 1925» (Харків) – «Чернігів» (Чернігів). Житомир. Стадіон «Полісся». 18:00

Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.

Читайте також

Карлуш Кейруш поїде на черговий Кубок світу
Екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Чемпіонатом світу 2026
Вчора, 10:28
Арда Туран емоційно прокоментував становище команди
Туран після нічиєї з ЛНЗ поскаржився на складний графік «Шахтаря»
13 квiтня, 16:25
Оскар зіграв понад 40 матчів за збірну Бразилію, увійшовши до складу команди на домашній Чемпіонат світу
Екслідер «Челсі» Оскар завершив кар'єру через проблеми зі здоров'ям
4 квiтня, 21:41
Алессандро Дель П'єро приголомшений невдачею національної команди
Легендарний чемпіон планети назвав збірну Італії посміховиськом світового футболу
2 квiтня, 18:10
Рафаел Геррейру отримав перший варіант продовження кар'єри
«Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» оборонця – ЗМІ
2 квiтня, 11:30
Ральф Рангнік після ЧС-2026 замахнеться і на Чемпіонат Європи
Учасник Чемпіонату світу 2026 прагне зберегти прихильника ідей Лобановського
1 квiтня, 10:58
Гаррі Магвайр залишиться на «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» зібрався продовжити контракт із критикованим ветераном
31 березня, 10:50
Жером Боатенг відповідатиме в суді
Чемпіон світу-2014 ризикує опинитися у в'язниці за порушення закону
30 березня, 12:25
Жоржиньо емоційно відреагував на дії охорони співачки
Переможець Ліги чемпіонів Жоржиньо розкритикував відому співачку: деталі скандалу
24 березня, 08:51

Новини

Ф'юрі хоче трилогію. Британський боксер готовий провести ще один бій з Усиком
Ф'юрі хоче трилогію. Британський боксер готовий провести ще один бій з Усиком
Жіноча збірна України з футболу поступилася Ісландії
Жіноча збірна України з футболу поступилася Ісландії
Легендарний данський бадмінтоніст завершив професійну кар'єру
Легендарний данський бадмінтоніст завершив професійну кар'єру
Бобров став кращим гравцем матчу лідерів чемпіонату Румунії з баскетболу
Бобров став кращим гравцем матчу лідерів чемпіонату Румунії з баскетболу
«Інтер Маямі» Мессі залишився без головного тренера
«Інтер Маямі» Мессі залишився без головного тренера
Визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів
Визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів

Новини

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
13 квiтня, 19:51

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
