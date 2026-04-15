Жіноча збірна України з футболу поступилася Ісландії

У третьому турі відбірного турніру Чемпіонату світу з футболу серед жінок збірна України у виїзному матчі, що проходив у Рейк’явіку, поступилася ісландкам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Відбір Чемпіонату світу серед жінок. Група А3

Ісландія – Україна 1:0 (0:0)

Гол: Йоханнсдоттір (47).

Англія – Іспанія 1:0

Збірна Україна зазнала трьох поразок у трьох турах групового етапу.

Наступний поєдинок наша збірна зіграє 18 квітня 2026 року проти Іспанії.

Нагадаємо, 21 та 22 квітня 2026 року відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубка України.

Цього сезону в розіграші Кубка України взяли участь 68 команд, серед яких 21 – аматорська.

На стадії 1/2 фіналу виступлять переможці чвертьфіналів: представники УПЛ – «Динамо» і «Металіст 1925» та представники першої ліги – «Буковина» і «Чернігів».

Кубок України. 1/2 фіналу

21 квітня 2026 року

«Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ). Тернопіль. Стадіон ім. Р. Шухевича. 18:00

22 квітня 2026 року

«Металіст 1925» (Харків) – «Чернігів» (Чернігів). Житомир. Стадіон «Полісся». 18:00

Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.