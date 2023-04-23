Чемпіонат світу з хокею розпочався для України драматичною поразкою

Збірна України програла в овертаймі Китаю з рахунком 4:5

Сьогодні, 23 квітня, в естонському Таллінні стартував чемпіонат світу з хокею у Дивізіоні ІВ.

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У першому поєдинку збірна України програла в овертаймі Китаю з рахунком 4:5.

Після першого періоду наша команда була попереду з рахунком 2:0. Але потім пропустила чотири поспіль шайби і поступалася 2:4.

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У третьому періоді українці зуміли проявити характер і зрівняли рахунок: 4:4. Та все ж в овертаймі Китай, у складі якого лідерами є натуралізовані представники північноамериканського хокею, зумів вирвати перемогу.

Варто зазначити, що у нашій збірні відразу три шайби закинув Олексій Ворона.

24 квітня українці зіграють зі збірною Сербії.

Переможець турніру підвищиться у класі й наступного сезону гратиме в Дивізіоні ІА.

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Чемпіонат світу з хокею

Дивізіон ІВ

Перший тур

Україна – Китай - 4:5 (2:0, 0:4, 2:0, 0:1 ОТ)

Шайби: 0:1 – Ворона (Мазур, Мережко, – більш.), 06:19. 0:2 – Ворона (Пересунько, Мережко, – більш.), 19:15. 1:2 – Джо (Шуай, Локгарт), 00:49. 2:2 – Їп (Вонг, Джанг, – більш.), 6:34. 3:2 – Вонг (Спроул, Гуо), 15:47. 4:2 – Челіос, 18:45. 4:3 – Мережко (Пересунько, Ворона, – більш.), 6:33. 4:3 – Ворона (Трахт, Мережко), 15:49. 5:4 – Кейн (Їп, Вонг), 2:32