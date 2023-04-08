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Сумна новина для президента МОК: ЗСУ ліквідували титулованого російського каратиста

Христина Жиренко
glavcom.ua
Сумна новина для президента МОК: ЗСУ ліквідували титулованого російського каратиста
Загарбник Павлущенко помер від поранень, отриманих в Україні

Павлущенко був майстром спорту з карате та входив до юнацької збірної Росії

У Волгограді вчора, 7 квітня, попрощалися із 26-річним російським окупантом Артемом Павлущенком, який помер від поранень, отриманих в Україні.

Як інформує Telegram-канал Base of Ukrainian sports, Павлущенко був майстром спорту з карате та входив до юнацької збірної Росії.

Також зазначається, що смерть Павлущенка має засмутити президента МОК Томаса Баха та його однодумців: російський окупант більше не зможе змагатися на міжнародних турнірах в статусі «нейтрального» атлета.

Варто зазначити, що 28 березня, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на своєму засіданні ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували колишнього російського спортсмена Руслана Богданова, який воював у лавах окупантів на сході України. Як уточнюють у Федерації футболу Кіровського району Ленінградської області, Руслан Богданов, який довгі роки грав за місцевий клуб «Нева», загинув 24 січня.

Крім того, українські захисники демілітаризували генсека Федерації карате Росії. Чемпіон Європи з карате кьокусінкай Сергій Увицький загинув на Донбасі.

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Теги: війна росія карате

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