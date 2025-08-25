Головна Спорт Новини
Чемпіонат світу з волейболу: жіноча збірна України дала бій одному з фаворитів

Христина Жиренко
Христина Жиренко
У заключному матчі групового етапу жіночого Україна зіграє проти Камеруну

Україна лідирувала, однак втратила перевагу

Жіноча збірна України з волейболу зазнала другої поразки на чемпіонаті світу-2025 – у другому турі на тайбрейку поступилась Японії (2:3 за сетами). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

На старті першої за 31 рік світової першості для України збірна поступилася у трьох сетах чинній чемпіонці світу Сербії.

Наступною суперницею збірної України стала Японія, котра посідає четверте місце у світовому волейбольному рейтингу. До цього команди не зустрічалися в очних матчах.

На старті сету лідирувала Україна, однак втратила перевагу. Після цього лідерка партії змінювалася чотири рази, й Японія вела у рахунку 24:22. Українки зуміли відновити паритет і перевести сет в «більше-менше», де здобули перемогу – 27:25.

З початку другого сету збірна України вийшла уперед й мала перевагу по ходу гри в вісім очок. До кінця партії «синьо-жовті» зменшили свій відрив, однак завершили її другою перемогою – 25:20.

На старті третього сету Україна двічі виходила у рахунку, але Японія перехоплювала ініціативу та зрештою здійснила ривок, вийшовши уперед на дев'ять очок. Україна зуміла скоротити відставання до завершення партії, але поступилися – 20:25.

Україна в четвертому сеті повела у рахунку на три очки, після чого втратила лідерство у грі. З екватора партії збірні зберігали паритет до рахунку 24:24. Однак підопічні Якуба Глушака програли дві наступні подачі й довели гру до тайбрейку – 24:26.

На тайбрейку збірна України тричі вела у рахунку по ходу гри, однак поступилася із різницею у чотири очки — 11:15.

Жіночий ЧС-2025 з волейболу. Другий тур

Японія – Україна 3:2 (25:27, 20:25, 25:20, 26:24, 15:11)

Завдяки виграним двом сетам, Україна набрала до свого активу перше очко в турнірній таблиці групи H, вийшовши на третє місце.

Група H жіночого ЧС-2025 з волейболу: турнірна таблиця

  1. Японія – 2 перемоги (2 матчі), 5 очок (6:2, різниця сетів)
  2. Сербія – 1 перемога (1), 3 очки (3:0)
  3. Україна – 0 перемог (2), 1 очко (2:6)
  4. Камерун – 0 перемог (1), 0 очок (0:3)

У плей-оф потраплять дві найкращі команди з групи.

У заключному матчі групового етапу жіночого ЧС-2025 з волейболу Україна зіграє проти Камеруну у середу, 27 серпня, о 16:30 за Києвом.

