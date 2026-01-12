Прихильниця Лукашенка Соболенко прокоментувала відмову Костюк тиснути їй руку

Соболенко неодноразово проводила зустрічі з диктатором Лукашенком та підписувала листа на його підтримку

У фіналі турніру у Брисбені Костюк поступилася білорусці у двох сетах

Перша ракетка світу білоруска Аріна Соболенко заявила, що її не хвилює рішення українки Марти Костюк відмовитися від рукостискання після фіналу на турнірі у Брисбені (Австралія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sports Illustrated.

«Що я можу зробити? Це їхня позиція. Мене це не турбує. Мені однаково. Коли я виходжу на матч, для мене головне – теніс та спорт. Я думаю про свою гру і про те, що мені потрібно зробити, щоб здобути перемогу. Не має значення, Марта Костюк це чи Джесіка Пегула. Я все одно вийду на корт, намагатимусь з усіх сил і боротимуся за трофей», – заявила Соболенко.

Соболенко, яка перемогла в Брисбені вдруге поспіль, здобула 22-й трофей на турнірах WTA.

Нагадаємо, Марта Костюк виступила із емоційною промовою після фіналу турніру WTA у Брісбені.

«Я хочу сказати кілька слів про Україну. Я щодня граю з болем у серці. Зараз тисячі людей залишаються без світла та теплої води. На вулиці – мінус 20 градусів. Дуже важко жити у цій реальності щодня. Моя сестра спить під трьома ковдрами – так холодно вдома. Мене неймовірно зворушило та порадувало, що цього тижня я побачила так багато українських прапорів», – заявила Марта.

Глядачі підтримали українку бурхливими оплесками. Під час промови за її спиною стояла білоруска Аріна Соболенко, яка є прихильницею диктатора Олександра Лукашенка.

WTA. Брисбен. Фінал

Аріна Соболенко (1) – Марта Костюк (Україна, 16) – 6:4, 6:3.

Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.





Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».