Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Прихильниця Лукашенка Соболенко прокоментувала відмову Костюк тиснути їй руку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Прихильниця Лукашенка Соболенко прокоментувала відмову Костюк тиснути їй руку
Соболенко неодноразово проводила зустрічі з диктатором Лукашенком та підписувала листа на його підтримку

У фіналі турніру у Брисбені Костюк поступилася білорусці у двох сетах

Перша ракетка світу білоруска Аріна Соболенко заявила, що її не хвилює рішення українки Марти Костюк відмовитися від рукостискання після фіналу на турнірі у Брисбені (Австралія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sports Illustrated.

«Що я можу зробити? Це їхня позиція. Мене це не турбує. Мені однаково. Коли я виходжу на матч, для мене головне – теніс та спорт. Я думаю про свою гру і про те, що мені потрібно зробити, щоб здобути перемогу. Не має значення, Марта Костюк це чи Джесіка Пегула. Я все одно вийду на корт, намагатимусь з усіх сил і боротимуся за трофей», – заявила Соболенко.

Соболенко, яка перемогла в Брисбені вдруге поспіль, здобула 22-й трофей на турнірах WTA.

Нагадаємо, Марта Костюк виступила із емоційною промовою після фіналу турніру WTA у Брісбені

«Я хочу сказати кілька слів про Україну. Я щодня граю з болем у серці. Зараз тисячі людей залишаються без світла та теплої води. На вулиці – мінус 20 градусів. Дуже важко жити у цій реальності щодня. Моя сестра спить під трьома ковдрами – так холодно вдома. Мене неймовірно зворушило та порадувало, що цього тижня я побачила так багато українських прапорів», – заявила Марта.

Глядачі підтримали українку бурхливими оплесками. Під час промови за її спиною стояла білоруска Аріна Соболенко, яка є прихильницею диктатора Олександра Лукашенка.

У фіналі турніру у Брисбені Костюк поступилася білорусці у двох сетах.

WTA. Брисбен. Фінал

Аріна Соболенко (1) – Марта Костюк (Україна, 16) – 6:4, 6:3.

Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.

Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».

Теги: Аріна Соболенко Марта Костюк теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Костюк у двох сетах перемогла Анісімову
Костюк сенсаційно перемогла третю ракетку світу
8 сiчня, 14:39
У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться ще з однією представницею Великої Британії – Сонай Картал
Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Окленді
8 сiчня, 12:13
Перемога дозволила Костюк пробитися до 1/8 фіналу турніру
Турнір WTA 500: Костюк у вирішальному сеті знищила скандальну ексросіянку
7 сiчня, 11:28
Костюк: Маленьку каструлю борщу приготувати практично неможливо, завжди виходить цілий каза
Тенісистка Костюк назвала улюблену страву, яку може приготувати самостійно
4 сiчня, 17:13
Марта Костюк є однією з лідерок українського жіночого тенісу
Тенісистка Костюк повідомила, чи планує грати за збірну України в 2026 році
4 сiчня, 10:34
Світоліна неодноразово зустрічалася з Вінус в особистому розряді та здобувала перемоги над американкою
Світоліна зіграє на турнірі WTA в парі з легендою світового тенісу
3 сiчня, 17:37
Марта Костюк заявила, що наразі не має наміру займатися політикою
Чи має намір Марта Костюк йти у політику? Відповідь тенісистки
3 сiчня, 14:02
Зірка світового тенісу Марта Костюк. Розмова про досягнення, війну і шлюб
Зірка світового тенісу Марта Костюк. Розмова про досягнення, війну і шлюб інтерв’ю
2 сiчня, 10:00
19-річний Сарксян посідає 1094 місце у світовому рейтингу
Черговий тенісист відмовився від російського громадянства
31 грудня, 2025, 18:00

Новини

У Чечні на турнірі з боротьби сталася масова бійка між глядачами та спортсменами (відео)
У Чечні на турнірі з боротьби сталася масова бійка між глядачами та спортсменами (відео)
Стародубцева успішно розпочала виступи у кваліфікації Australian Open
Стародубцева успішно розпочала виступи у кваліфікації Australian Open
Українська команда виборола сім олімпійських ліцензій у санному спорті
Українська команда виборола сім олімпійських ліцензій у санному спорті
Прихильниця Лукашенка Соболенко прокоментувала відмову Костюк тиснути їй руку
Прихильниця Лукашенка Соболенко прокоментувала відмову Костюк тиснути їй руку
Українські каратисти здобули чотири нагороди на турнірі Серії А
Українські каратисти здобули чотири нагороди на турнірі Серії А
Гірськолижник Шеп'юк здобув історичну перемогу на турнірі в Італії
Гірськолижник Шеп'юк здобув історичну перемогу на турнірі в Італії

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua