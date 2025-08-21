Турнір для окупантів з інвалідністю: Міжнародна федерація волейболу зробила дивну заяву

«Главком» вдруге звернувся з запитом до Міжнародної федерації волейболу

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) зробила нову заяву щодо проведення Паралімпійським комітетом Росії та Всеросійською федерацією волейболу пропагандистського заходу – всеросійських змагань серед російських окупантів «Кубок з волейболу сидячи «Герої нашого часу». Про це повідомляє «Главком».

«Главком» вдруге звернувся з запитом до FIVB, щоб все ж таки отримати змістовний коментар міжнародної федерації на участь її члена (Всеросійської федерації волейболу) у заході на підтримку війни.

Цього разу FIVB була надана ще більш дивна відповідь, ніж минулого разу.

«Рекомендуємо вам звертатися з будь-якими подальшими питаннями щодо цієї конкретної події до Паралімпійського комітету Росії», – відповіли «Главкому» у FIVB.

Отже, можна зробити висновок, що FIVB не збирається вживати жодних заходів щодо свого члена (Всеросійської федерації волейболу), натомість, з незрозумілих причин, радить звертатися до Паралімпійського комітету Росії.

Нагадаємо, у неділю, 22 червня, в Москві Паралімпійський комітет Росії спільно з Всеросійською федерацією волейболу провів пропагандистський захід – всеросійські змагання серед російських окупантів «Кубок з волейболу сидячи «Герої нашого часу».

Кубок виграла збірна Бурятії, друге місце посіла збірна Москви, а бронзові медалі здобула команда Забайкальського краю.

Необхідно наголосити, що організація подібних пропагандистських заходів є порушенням правил Міжнародного паралімпійського комітету.

«З перших днів СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком») відвідували шпиталі, реабілітаційні центри, проводили паралімпійські уроки, майстер-класи. Серед видів спорту, які ми показували, пропонували хлопцям подивитися, взяти участь, був волейбол сидячи. За результатами всіх наших великих змагань, які ми проводили останні два роки, вибрано 15 найкращих команд, які приїхали сюди. Для них це своєрідний чемпіонат світу, паралімпійські ігри, тому що вони найкращі з найкращих у своїх федеральних округах», – розповів президент Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков.

Він також зазначив, що до складу збірної Росії з волейболу сидячи увійшли шість російських окупантів.