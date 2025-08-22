Головна Спорт Новини
Україна зазнала поразки на молодіжному чемпіонаті світу з волейболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Україна зазнала поразки на молодіжному чемпіонаті світу з волейболу
Перший сет Україна програла з рахунком 20:25

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Євгеній Бойко

Молодіжна збірна України з волейболу зазнала першої поразки на чемпіонаті світу. У другому поєдинку на турнірі українці поступилися Італії. Про це повідомляє «Главком».

Перший сет Україна програла з рахунком 20:25. «Синьо-жовтим» вдалося відіграти відставання у чотири очки всередині партії, однак згодом італійці знову здобули перевагу і виграли її.

А ось у другій партії Україна була близькою до перемоги. Майже всю партію «синьо-жовті» мали перевагу 2-3 очки, однак у підсумку не втримала її і програла й цей сет – 25:23.

У боротьбі провела Україна і третій сет проти Італії. Однак і його «синьо-жовтим» не вдалося закінчити перемогою: маючи два сетболи, українці жодного з них не реалізували і у підсумку програли – 26:28

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Євгеній Бойко – 10 очок.

Молодіжний ЧС-2025 з волейболу. Другий тур

Італія – Україна 3:0 (25:20, 25:23, 28:26)

Турнірна таблиця групи D

  1. Італія – 2 перемоги (2), 6 очок (6:0)
  2. Франція – 1 перемога (2), 6 очок (6:1)
  3. Україна – 1 перемога (2), 3 очки (3:4)
  4. Індонезія – 1 перемог (2), 3 очки (3:4)
  5. Аргентина – 0 перемог (2), 0 очок (2:6)
  6. Туніс – 0 перемог (2), 0 очок (1:6)

Розклад матчів України на груповій стадії молодіжного ЧС з волейболу

  • Субота, 23 серпня. 15:00. Україна – Індонезія
  • Понеділок, 25 серпня. 15:00. Франція – Україна
  • Вівторок, 26 серпня. 15:00. Україна – Туніс

Нагадаємо, молодіжна збірна України з волейболу переможно стартувала на чемпіонаті світу-2025.

волейбол

