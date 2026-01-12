Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українська команда виборола сім олімпійських ліцензій у санному спорті

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Українська команда виборола сім олімпійських ліцензій у санному спорті
Минулого сезону Україна виборола першу в історії медаль Кубка світу в естафеті
фото: Федерація санного спорту України

Кваліфікаційний цикл завершився краще, ніж попередній

Збірна України з санного спорту завершила кваліфікаційний цикл до Олімпіади-2026 з сімома ліцензіями на головний старт чотириріччя. Про це повідомляє «Главком».

За підсумками п’яти етапів Кубка світу, останній з яких завершився в німецькому Вінтерберзі, санкарі вибороли сім ліцензій. Вони продемонстрували прогрес у порівнянні з попереднім циклом: це на дві квоти більше, ніж на Іграх у Пекіні-2022.

Головною історичною подією стало здобуття першої в історії України ліцензії у жіночих двомісних санах (дисципліні, яка дебютує на майбутній першості в Мілані), а також подвоєння представництва в аналогічній чоловічій дисципліні. Крім того, наявність спортсменів у всіх дисциплінах автоматично гарантувала Україні місце в командній естафеті.

Розподіл ліцензій України на Ігри-2026

  • Одномісні сани, чоловіки: 2 ліцензії (автори здобуття – Антон Дукач та Андрій Мандзій);
  • Одномісні сани, жінки: 2 ліцензії (Юліанна Туницька та Олена Смага);
  • Двомісні сани, чоловіки: 2 екіпажі (Ігор Гой/Назарій Качмар та Даниїл Марціновський/Богдан Бабура);
  • Двомісні сани, жінки: 1 екіпаж (Олена Стецьків/Олександра Мох);
  • Командна естафета: 1 місце.

Варто зазначити, що отримані ліцензії є неіменними – право представляти країну можуть й інші спортсмени, яких обере федерація, а остаточний список учасників буде сформовано до 26 січня за результатами внутрішнього відбору.

Змагання санкарів на олімпійській трасі в Італії пройдуть із 7 по 12 лютого. Відкриватимуть програму чоловіки в одномісних санах, а завершиться турнір командною естафетою, де Україна традиційно бореться за потрапляння до десятки найсильніших.

Нагадаємо, що МОК натиснув на федерацію санного спорту, щоб росіяни змогли поїхати на Олімпіаду. «Главком» отримав інформацію на умовах анонімності від одного з представників санного спорту, який бореться за олімпійську ліцензію, про ймовірні зловживання з боку Міжнародної федерації санного спорту (FIL) на користь російських спортсменів.

Теги: Олімпіада Санний спорт Богдан Бабура Олександра Мох Юліанна Туницька

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Горбацевич втратив можливість потрапити на Оліміпаду
Міжнародна федерація санного спорту відсторонила трьох росіян від олімпійської кваліфікації
16 грудня, 2025, 16:14
Вболівальникам запитали: «Чи варто українським спортсменам брати участь у змаганнях, де присутні росіяни і білоруси з власною символікою?»
Чи варто українцям брати участь у турнірах з прапорами Росії? Думка вболівальників
17 грудня, 2025, 13:44
У Лос-Анджелесі-2028 року у турнірі з баскетболу 3×3 братимуть участь по 12 команд чоловіків та жінок
Стала відома система кваліфікації на Олімпіаду-2028 у баскетболі 3×3
18 грудня, 2025, 11:45
Минулого сезону доросла збірна України також відзначилася в естафетних перегонах, зумівши завоювати бронзу Кубка світу
Українські саночники вибороли бронзу на етапі юніорського Кубка світу
22 грудня, 2025, 22:15
У березні 2023 року на офіційному сайті ЦСКА зазначалося, що Маньков є рядового спортивної роти ЦСКА м. Самари
Рядовий російської армії Маньков був визнаний нейтральним атлетом
31 грудня, 2025, 16:44
Пауль (крайня ліворуч) зробили фото на тлі георгіївської стрічки
Росіянка, яка робила фото на тлі символу війни проти України, була визнана нейтральною атлеткою
6 сiчня, 18:52
Нейтральний атлет Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА/Сочі
Стало відомо, чи візьмуть участь російські скелетоністи в Олімпіаді-2026
8 сiчня, 09:32
Очільницею МОК з Кірсті Ковентрі
МОК натиснув на федерацію санного спорту, щоб росіяни змогли поїхати на Олімпіаду – джерело
8 сiчня, 20:33
Українська шорт-трекістка спеціалізується на спринтерських дистанціях, коронною з яких є 500 метрів
Дебютантка Олімпійських Ігор-2026 стане другою прапороносицею України
9 сiчня, 22:39

Новини

У Чечні на турнірі з боротьби сталася масова бійка між глядачами та спортсменами (відео)
У Чечні на турнірі з боротьби сталася масова бійка між глядачами та спортсменами (відео)
Стародубцева успішно розпочала виступи у кваліфікації Australian Open
Стародубцева успішно розпочала виступи у кваліфікації Australian Open
Українська команда виборола сім олімпійських ліцензій у санному спорті
Українська команда виборола сім олімпійських ліцензій у санному спорті
Прихильниця Лукашенка Соболенко прокоментувала відмову Костюк тиснути їй руку
Прихильниця Лукашенка Соболенко прокоментувала відмову Костюк тиснути їй руку
Українські каратисти здобули чотири нагороди на турнірі Серії А
Українські каратисти здобули чотири нагороди на турнірі Серії А
Гірськолижник Шеп'юк здобув історичну перемогу на турнірі в Італії
Гірськолижник Шеп'юк здобув історичну перемогу на турнірі в Італії

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua