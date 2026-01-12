Українська команда виборола сім олімпійських ліцензій у санному спорті

Кваліфікаційний цикл завершився краще, ніж попередній

Збірна України з санного спорту завершила кваліфікаційний цикл до Олімпіади-2026 з сімома ліцензіями на головний старт чотириріччя. Про це повідомляє «Главком».

За підсумками п’яти етапів Кубка світу, останній з яких завершився в німецькому Вінтерберзі, санкарі вибороли сім ліцензій. Вони продемонстрували прогрес у порівнянні з попереднім циклом: це на дві квоти більше, ніж на Іграх у Пекіні-2022.

Головною історичною подією стало здобуття першої в історії України ліцензії у жіночих двомісних санах (дисципліні, яка дебютує на майбутній першості в Мілані), а також подвоєння представництва в аналогічній чоловічій дисципліні. Крім того, наявність спортсменів у всіх дисциплінах автоматично гарантувала Україні місце в командній естафеті.

Розподіл ліцензій України на Ігри-2026

Одномісні сани, чоловіки: 2 ліцензії (автори здобуття – Антон Дукач та Андрій Мандзій);

Одномісні сани, жінки: 2 ліцензії (Юліанна Туницька та Олена Смага);

Двомісні сани, чоловіки: 2 екіпажі (Ігор Гой/Назарій Качмар та Даниїл Марціновський/Богдан Бабура);

Двомісні сани, жінки: 1 екіпаж (Олена Стецьків/Олександра Мох);

Командна естафета: 1 місце.

Варто зазначити, що отримані ліцензії є неіменними – право представляти країну можуть й інші спортсмени, яких обере федерація, а остаточний список учасників буде сформовано до 26 січня за результатами внутрішнього відбору.

Змагання санкарів на олімпійській трасі в Італії пройдуть із 7 по 12 лютого. Відкриватимуть програму чоловіки в одномісних санах, а завершиться турнір командною естафетою, де Україна традиційно бореться за потрапляння до десятки найсильніших.

Нагадаємо, що МОК натиснув на федерацію санного спорту, щоб росіяни змогли поїхати на Олімпіаду. «Главком» отримав інформацію на умовах анонімності від одного з представників санного спорту, який бореться за олімпійську ліцензію, про ймовірні зловживання з боку Міжнародної федерації санного спорту (FIL) на користь російських спортсменів.