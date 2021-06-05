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    Зірка біатлону Підгрушна вдруге вийшла заміж і не виступатиме під своїм прізвищем

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    Зірка біатлону Підгрушна вдруге вийшла заміж і не виступатиме під своїм прізвищем
    Фото з відкритих джерел

    Капітан української команди записуватиметься в протоколах як Білосюк

    Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна більше не виступатиме під своїм прізвищем. Уславлена біатлоністка вдруге вийшла заміж і прийняла рішення бігати й стріляти як Олена Білосюк.

    «Щоб досягати успіху потрібно вчитися, розвиватися, змінюватися. Іноді досить маленьких змін, а іноді варто зважитися і на кардинальні зміни. Я постійно займаюся самовдосконаленням, та й в моєму житті настав час кардинальних змін!

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    Публикация от Olena Pidhrushna (@pidhrushna_biathlon)

    Тому, вийшовши заміж, я змінила прізвище. У сезоні 2021/2022 в протоколах буде не Підгрушна, а Білосюк. І зараз ми працюємо над тим, щоб Білосюк була швидше за Підгрушну», – написала Олена в «інстаграмі».

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    Теги: біатлон Олена Підгрушна
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    Зірка біатлону Підгрушна вдруге вийшла заміж і не виступатиме під своїм прізвищем