Джима виграла другу медаль на чемпіонаті світу з літнього біатлону

Українка виборола срібну нагороду в гонці переслідування

Другу медаль на літньому чемпіонаті світу з біатлону здобула лідерка української збірної Юлія Джима. До другого місця в суперспринті наша спортсменка додала ще й «срібло» в гонці переслідування.

Юлія стартувала з п’ятого місця з 19-секундним відставанням і вже після першої стрільби, де закрила п'ять мішеней з п'яти, вийшла на дистанцію третьою. Після третього вогневого рубежу Джима вже лідирувала, а на заключне коло пішла з двома секундами переваг над Маркетою Давидовою. Так само ці ж суперниці йшли на вирішальне коло в фіналі суперспринту. І так само, як в п'ятницю, Давидова зуміла досить швидко ліквідувати відставання і вийти вперед. Але на цей раз українка вчепилася за суперницю мертвою хваткою і не дозволила Маркеті створити просвіт, а на останньому підйомі перед стадіоном зробила ривок і порівнялася з суперницею.

Боротьба за останнє жіноче золото чемпіонату світу з літнього біатлону тривала до фінішної прямої, і все ж «вирізати» фініш у Джими не вийшло – вона поступилася менше секунди.



