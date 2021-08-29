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    Джима виграла другу медаль на чемпіонаті світу з літнього біатлону

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    Юлія Джима везе з чемпіонату світу дві нагороди - Джима виграла другу медаль на чемпіонаті світу з літнього біатлону
    Юлія Джима везе з чемпіонату світу дві нагороди
    Фото з відкритих джерел

    Українка виборола срібну нагороду в гонці переслідування

    Другу медаль на літньому чемпіонаті світу з біатлону здобула лідерка української збірної Юлія Джима. До другого місця в суперспринті наша спортсменка додала ще й «срібло» в гонці переслідування.

    Юлія стартувала з п’ятого місця з 19-секундним відставанням і вже після першої стрільби, де закрила п'ять мішеней з п'яти, вийшла на дистанцію третьою. Після третього вогневого рубежу Джима вже лідирувала, а на заключне коло пішла з двома секундами переваг над Маркетою Давидовою. Так само ці ж суперниці йшли на вирішальне коло в фіналі суперспринту. І так само, як в п'ятницю, Давидова зуміла досить швидко ліквідувати відставання і вийти вперед. Але на цей раз українка вчепилася за суперницю мертвою хваткою і не дозволила Маркеті створити просвіт, а на останньому підйомі перед стадіоном зробила ривок і порівнялася з суперницею.

    Боротьба за останнє жіноче золото чемпіонату світу з літнього біатлону тривала до фінішної прямої, і все ж «вирізати» фініш у Джими не вийшло – вона поступилася менше секунди.

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    Теги: біатлон Юлія Джима
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    Джима виграла другу медаль на чемпіонаті світу з літнього біатлону