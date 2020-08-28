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    Чемпіонський бій: Постол і Рамірес провели дуель поглядів

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    Постол спробує вдруге заволодіти титулом чемпіона світу&nbsp; - Чемпіонський бій: Постол і Рамірес провели дуель поглядів
    Постол спробує вдруге заволодіти титулом чемпіона світу 
    Twitter Top Rank

    Битва поглядів відбулася спокійно та без грубощів

    Чемпіон світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі американець Хосе Карлос Рамірес (25-0-0, 17 KO) і український ветеран Віктор Постол (31-2-0, 12 KO) перед очним боєм зустрілися віч-на-віч в Лас-Вегасі, штат Невада.

    Боксери провели традиційну дуель поглядів, подивившись один одному в очі. Дуель пройшла без грубощів із дотриманням карантинних норм. Обидва боксери були у масках і зберігали дистанцію.

    Бій Рамірес – Постол пройде на арені «The Bubble» готельного комплексу «MGM Grand» в ніч з 29 на 30 серпня.

    Примітно, що даний поєдинок кілька разів переносився через пандемію коронавірусу.

    Зауважимо, що 36-річний Постол володів чемпіонським титулом за версією WBC у 2015 і 2016 роках в першій напівсередній вазі.

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    Джерело: Twitter Top Rank

    бокс Віктор Постол WBC Хосе Рамірес
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