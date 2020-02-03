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    Вигнаного за поїздку в Росію футболіста взяв до себе клуб із тренером-патріотом на чолі

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    Тепер Сікорський тішитиме своєю грою одеських прихильників футболу - Вигнаного за поїздку в Росію футболіста взяв до себе клуб із тренером-патріотом на чолі
    Тепер Сікорський тішитиме своєю грою одеських прихильників футболу
    Ye.ua

    Ігор Сікорський став гравцем «Чорноморця»

    Очолюваний відомим патріотом України Остапом Маркевичем одеський «Чорноморець» поповнив свої лави нападником Ігорем Сікорським.

    Усе б нічого, та з попереднього клубу, волочиського «Агробізнеса», Сікорський змушений був піти після того, як засвітив у соцмережах фото з мандрів до російського Санкт-Петербурга. Керівництво команди з Хмельниччини відреагувало миттєво і розторгнуло з гравцем угоду.

    Після того Ігор створив добру міну при поганій грі, заявивши, що нічого поганого в світлинах на тлі російського герба не бачить.

    Зауважимо, що Остап Маркевич теж розпочинав цей сезон в «Агробізнесі», але був звільнений з посади, не дивлячись на успішний старт. Власне, саме Остап Миронович і запрошував у Волочиськ футболіста Сікорського.  

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Чорноморець Перша ліга ФК «Агробізнес» (Волочиськ) Остап Маркевич спорт поза політикою Ігор Сікорський
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