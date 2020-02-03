Вигнаного за поїздку в Росію футболіста взяв до себе клуб із тренером-патріотом на чолі



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Тепер Сікорський тішитиме своєю грою одеських прихильників футболу Ye.ua

Ігор Сікорський став гравцем «Чорноморця»

Очолюваний відомим патріотом України Остапом Маркевичем одеський «Чорноморець» поповнив свої лави нападником Ігорем Сікорським.

Усе б нічого, та з попереднього клубу, волочиського «Агробізнеса», Сікорський змушений був піти після того, як засвітив у соцмережах фото з мандрів до російського Санкт-Петербурга. Керівництво команди з Хмельниччини відреагувало миттєво і розторгнуло з гравцем угоду.

Після того Ігор створив добру міну при поганій грі, заявивши, що нічого поганого в світлинах на тлі російського герба не бачить.

Зауважимо, що Остап Маркевич теж розпочинав цей сезон в «Агробізнесі», але був звільнений з посади, не дивлячись на успішний старт. Власне, саме Остап Миронович і запрошував у Волочиськ футболіста Сікорського.