Вигнаного за поїздку в Росію футболіста взяв до себе клуб із тренером-патріотом на чолі
Ігор Сікорський став гравцем «Чорноморця»
Очолюваний відомим патріотом України Остапом Маркевичем одеський «Чорноморець» поповнив свої лави нападником Ігорем Сікорським.
Усе б нічого, та з попереднього клубу, волочиського «Агробізнеса», Сікорський змушений був піти після того, як засвітив у соцмережах фото з мандрів до російського Санкт-Петербурга. Керівництво команди з Хмельниччини відреагувало миттєво і розторгнуло з гравцем угоду.
Після того Ігор створив добру міну при поганій грі, заявивши, що нічого поганого в світлинах на тлі російського герба не бачить.
Зауважимо, що Остап Маркевич теж розпочинав цей сезон в «Агробізнесі», але був звільнений з посади, не дивлячись на успішний старт. Власне, саме Остап Миронович і запрошував у Волочиськ футболіста Сікорського.