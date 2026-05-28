Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Восьма команда Серії A попрощалася з алленаторе

Італійська «Болонья» підтвердила відставку Вінченцо Італьяно з посади головного тренера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Сторони дійшли згоди щодо припинення співпраці. Ініціатором розриву був Італьяно. Найімовірніше, він отримав пропозицію від іншої команди Серії A.

«Італьяно сповістив клуб, що, на його думку, його перебування в «Болоньї» підійшло до кінця після двох ознаменованих відмінними результатами сезонів, що не пов'язано з будь-якими майбутніми професіональними можливостями», – йдеться в заяві «россоблу».

Водночас прізвище тренера фігурувало в списку претендентів на вакантну посаду в «Наполі». Торік він також вів перемовини з керівництвом «Мілана». Зараз «россонері» знову шукають головного тренера.

До слова, функціонер «Мілана» Златан Ібрагімовіч лобіює призначення Хаві Ернандеса. Напередодні «россонері» звільнили Аллегрі. Вакантними також стали посади виконавчого, спортивного та технічного директорів.

Нагадаємо, керманич «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.