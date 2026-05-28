Стали відомі перші деталі розкладу Паралімпійських ігор 2028 в Лос-Анджелесі

glavcom.ua
Паралімпіада-2028 стане першою в історії Лос-Анджелеса та третьою в історії США
Організатори постаралися зробити змагання особливо цікавими

Організатори майбутніх Паралімпійських ігор в Лос-Анджелес і представли розклад змагань, пообіцявши провести наймасштабнішу та найбільш гендерно збалансовану Паралімпіаду в історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ігри, які вперше пройдуть у Лос-Анджелесі, прийматимуть рекордну кількість спортсменів протягом 14 змагальних днів. Загалом у програмі заплановано 560 медальних подій у 23 видах спорту, що охоплять понад 1100 годин прямих трансляцій на території майже 20 спортивних об'єктів, розділених на сім спеціальних географічних зон.

Церемонія відкриття Ігор призначена на 15 серпня 2028 року, а закриття відбудеться 27 серпня. При цьому вперше в історії Паралімпіад змагання розпочнуться ще до офіційного відкриття: турнір із регбі на візках стартує 13 серпня, а бочча – 14 серпня. Проте організатори запевнили, що жоден атлет не залишить Ігри до проведення церемонії відкриття.

Заключний вік-енд змагань стане одним із найспекотніших в історії спорту, а суботу, 26 серпня, усе ж охрестили «Суперсуботою», адже цього дня відбудеться 15 фінальних сесій, де розіграють понад 50 золотих медалей у 12 видах спорту. В останій день Ігор, 27 серпня, перед церемонією закриття розіграють ще 20 комплектів нагород у семи фіналах, що стане найпродуктивнішим фінальним днем Паралімпіади з часів Атланти-1996

Нововведення Паралімпіади-2028

Програма змагань суттєво розшириться, адже своє історичне право вперше виступити на Паралімпійських іграх отримало параскелелазіння. Це перший випадок в історії, коли оргкомітет самостійно ініціював додавання нового виду спорту до загальної програми. Крім того, у 2028 році з'являться ще три нові дисципліни, серед яких жіночі змагання у паралімпійському настільному тенісі та паратріатлоні, а також естафета для спортсменів із порушеннями інтелектуального розвитку в паралімпійському плаванні.

Особливу увагу організатори приділили рівності учасників, завдяки чому квота для жінок-атлеток зросте до рекордних 45% порівняно з 42% на Паралімпіаді в Парижі 2024 року. Одразу шість видів спорту, серед яких стрільба з лука, бочча, дзюдо, паверліфтинг, настільний теніс та триатлон, уперше в історії досягнуть абсолютної гендерної рівності за кількістю учасників.

Нагадаємо, що українські парапаверліфтери пропустять Паралімпіаду-2028 через бойкот

Легендарного Джоковича запідозрили в симуляції на «Ролан Гаррос»: як відреагував серб
Турнір «Газпрому» та лайки пропагандистам. Олійникова показала «досьє» суперниці на «Ролан Гаррос»
Переможець найдраматичнішого матчу «Ролан Гаррос» 2026 розкритикував суддю
Стали відомі перші деталі розкладу Паралімпійських ігор 2028 в Лос-Анджелесі
Черговий тренер залишився без роботи в чемпіонаті Італії
Міжнародна федерація хокею повернула три білоруські команди до змагань

