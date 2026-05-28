Міжнародна федерація хокею повернула три білоруські команди до змагань

Представники союзниці агресорки поступово повертаються в міжнародний спорт

Міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ) частково зняла бан із Білорусі та допустила низку тамтешніх команд у турніри під своєю егідою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Федерації хокею України.

Функціонери вивели з-під обмежень юнацькі збірні хлопців і дівчат (U-18) та жіночу збірну Білорусі. Ці команди зможуть змагатися в сезоні 2026/27 міжнародного хокею. Своє рішення Дисциплінарний комітет ІІХФ мотивував рекомендаціями МОК.

Українська федерація розкритикувала рішення вищого органу. Керівництво ФХУ наголосило, що Білорусь залишається союзником Росії у війні проти України. Зокрема, надає власну територію та інфраструктуру для терору цивільних українців.

«Для нас така позиція міжнародної федерації є неприпустимою, ми готуємо апеляцію й будемо продовжувати відстоювати справедливі рішення. Повторюсь, країнам-агресорам не місце в міжнародному спорті жодного рівня: починаючи від юнацького, закінчуючи дорослим», – заявив президент ФХУ Сергій Мазур.

До слова, Міжнародна федерація тенісу відмовилася скасовувати санкції проти Білорусі. Організація не підтримала ініціативу МОК щодо скасування бану. Змінити становище білорусів можуть у жовтні.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.