Міжнародна федерація хокею повернула три білоруські команди до змагань

Антон Федорців
Білоруські хокеїстки повернуться на міжнародний рівень
фото: Хоккей Беларуси
Представники союзниці агресорки поступово повертаються в міжнародний спорт

Міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ) частково зняла бан із Білорусі та допустила низку тамтешніх команд у турніри під своєю егідою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Федерації хокею України.

Функціонери вивели з-під обмежень юнацькі збірні хлопців і дівчат (U-18) та жіночу збірну Білорусі. Ці команди зможуть змагатися в сезоні 2026/27 міжнародного хокею. Своє рішення Дисциплінарний комітет ІІХФ мотивував рекомендаціями МОК.

Українська федерація розкритикувала рішення вищого органу. Керівництво ФХУ наголосило, що Білорусь залишається союзником Росії у війні проти України. Зокрема, надає власну територію та інфраструктуру для терору цивільних українців.

«Для нас така позиція міжнародної федерації є неприпустимою, ми готуємо апеляцію й будемо продовжувати відстоювати справедливі рішення. Повторюсь, країнам-агресорам не місце в міжнародному спорті жодного рівня: починаючи від юнацького, закінчуючи дорослим», – заявив президент ФХУ Сергій Мазур.

До слова, Міжнародна федерація тенісу відмовилася скасовувати санкції проти Білорусі. Організація не підтримала ініціативу МОК щодо скасування бану. Змінити становище білорусів можуть у жовтні.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.

Черговий тренер залишився без роботи в чемпіонаті Італії
Міжнародна федерація хокею повернула три білоруські команди до змагань
Воротар молодіжної збірної України поповнив склад чемпіона Чехії
«Жирона» українців звільнила головного тренера після вильоту
Син знаменитого тренера очолить відомий французький клуб – ЗМІ
У Львові пройде зустріч збірної України з футболу з уболівальниками: як відвідати подію

